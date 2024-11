Five-Hands-Prinzip: So hält Victoria Beckham seit 13 Jahren ihre Figur

Mit ihrer Variante der „Fünf-Handvoll-Ernährung“ hält Beckham seit 13 Jahren ihre Figur. Nachmachen oder Finger weg? Ernährungstrainerin Claudia Nather unterzieht die Star-Diät einem Check.

Wenn es um das schlanke Erscheinungsbild ihres Körpers geht, kennt Victoria Beckham keine Gnade. Die 50-jährige Fashion-Ikone und Vierfachmama ist dafür bekannt, alles zu geben, um in Topform zu bleiben. Ihr Erfolgsgeheimnis: Ein rigoroses Krafttraining, das sie täglich – manchmal gemeinsam mit ihrem Ehemann David Beckham – absolviert.

Das Resultat ist ein Körper, an dem sich kaum ein Gramm Fett findet, dafür aber jede Menge definierter Muskeln. Ein solches Fitnessniveau erfordert eine Disziplin, die Vic auch in ihrer Ernährung an den Tag legt. Ihre Five-Hands-Diät, die sie seit der Geburt ihrer Tochter Harper Seven (13) praktiziert, half ihr nicht nur, die Schwangerschaftskilos schnell loszuwerden, sondern dient ihr bis heute zur Kontrolle ihres Gewichts. Dass in diesen fünf Handvoll Portionen wohl keine Chips, Pommes oder Burger zu finden sind, versteht sich von selbst.

Tücken & Risiken der Diät

„Man muss die richtigen Nahrungsmittel in die Hände nehmen, sonst geht der Schuss nach hinten los“, sagt Ernährungstrainerin Claudia Nather, die aus eigener Erfahrung von vielen misslungenen Diäten zu berichten weiß. Der Erfolg hängt also stark davon ab, wie diese Five-Hands-Diät umgesetzt wird. „Wer drei Mahlzeiten pro Tag nach der Five-Hands-Philosophie gestaltet, läuft – sofern er zu sehr gehaltvollen Lebensmittels greift – eher Gefahr, zu viele Kalorien zu sich zu nehmen. Jede Mahlzeit besteht aus fünf Handvoll großen Portionen. Bei drei Mahlzeiten am Tag sind das 15 Hände voll Nahrung, was nicht wenig ist“, gibt Nather zu bedenken. Die Basis jeder Mahlzeit sollte daher im Idealfall aus 1 bis 2 Portionen kalorienarmem Gemüse bzw. Salat bestehen (Alternativ: zuckerarmes Obst), gefolgt von einer fettarmen Proteinquelle (1 Portion), komplexen Kohlenhydraten (1 Portion) und guten Fette (1 Portion).

Beckham setzt nicht nur auf viel Gemüse, sondern auch auf eine Variante der Diät. Diese besteht aus fünf kleinen, proteinreichen Mahlzeiten pro Tag – jede davon ist eine Handvoll groß. Dabei greift sie neben Gemüse zu eiweißreichen Lebensmitteln wie Thunfisch, Hühnerbrust, Eierspeisen, frische Beeren und gesunde Fette wie Olivenöl und verteilt diese Häppchen über den Tag. Durch diese Methode bleibt jede Portion klein und kontrolliert, liefert aber dennoch genug Protein, um die Muskeln zu versorgen und den Stoffwechsel in Schwung zu halten.

Victoria Beckham schwört auf das 5-Handvoll-Prinzip, die „5-Hands-Diet“. Wie verraten, was hinter der Methode steckt. © Getty Images ×

Was bewirken diese konstanten kleinen Mahlzeiten im Körper?

Claudia Nather erklärt: „Viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen, war bis vor rund zehn Jahren der Abnehmtipp schlechthin, weil man dachte, dass man so zu starken Hunger in den Griff bekommen würde.“ Doch seit Yoshinori Ohsumi 2016 den Nobelpreis für Medizin für seine Forschungen zur Autophagie erhielt, hat sich der Fokus verschoben. Die Autophagie, ein wichtiger „Aufräum- und Recyclingprozess“ der Zellen, kann laut Nather jedoch nur stattfinden, wenn der Körper Pausen zwischen den Mahlzeiten hat, um auf seine Energiereserven zurückzugreifen. Das bedeutet, dass häufiges Essen – auch wenn es nur kleine Snacks sind – diesen Prozess unterbrechen, die Autophagie behindern und somit die Fähigkeit des Körpers, Fettreserven effizient abzubauen, einschränken. Nather gibt zu bedenken: „Was bei dieser Art der Ernährung fehlt, sind die Essenspausen. Der Blutzuckerspiegel bleibt durch die fünf Mahlzeiten konstant leicht erhöht, was auf Dauer sehr anstrengend für den Verdauungstrakt ist, der rund um die Uhr zu tun hat.“

Ein Plus ist, dass Beckham sich durch ihre Variante mit reichlich Proteinen versorgt und diese sind unverzichtbar für den Muskelaufbau. Ein starkes Muskelkorsett ist gerade in der zweiten Lebenshälfte unsere Lebensversicherung.

Was es für einen nachhaltig gesunden Körper sonst noch braucht?

„Unsere tägliche Ernährung“, so Nather, „sollte zur Hälfte aus Gemüse und Obst bestehen, denn nur sie liefern die für unsere Verdauung so wichtigen Ballaststoffe. Die andere Hälfte sollte zu gleichen Teilen aus komplexen Kohlenhydraten und vorwiegend pflanzlichen Proteinen bestehen, da diese deutlich mehr Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente bieten als Fleisch oder Fisch“, so Nather. Damit wird deutlich, dass eine bunte und abwechslungsreiche Ernährung notwendig ist, um alle essenziellen Nährstoffe aufzunehmen.

Nachmachen? Ja, aber nur so:

Wie könnte ein Five-Hands-Tagesplan aussehen, der alle wichtigen Nährstoffe abdeckt und dabei schlank hält?

Nather empfiehlt: „Anstelle von fünf Händen pro Mahlzeit genügen vier: Zwei davon mit Gemüse oder Obst, egal ob als Rohkost oder gedünstet, eine mit komplexen Kohlenhydraten wie Naturreis, Vollkornnudeln, Hirse, Quinoa oder Buchweizen und die letzte Hand mit Proteinen. Diese können hin und wieder aus einer tierischen Quelle stammen, sollten aber vorwiegend pflanzlicher Herkunft sein.“ Eine Ernährung, die auf frischen, unverarbeiteten Lebensmitteln basiert, unterstützt nicht nur die Gesundheit, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden und die Energie, die für das tägliche Training erforderlich ist. Das individuelle Kalorienbedürfnis sollte dabei stets berücksichtigt werden, um sowohl eine Über- als auch Unterversorgung zu vermeiden.

Und wie viele Mahlzeiten sollte man zu sich nehmen?

Wichtig ist, dass man – wie erwähnt – genügend Abstand zwischen den Mahlzeiten für die Zellregeneration lässt. Wer maximal dreimal pro Tag isst und zwischen den Mahlzeiten ausschließlich Wasser, schwarzen Kaffee oder Tee (ungezuckert!) trinkt, lässt seinem Organismus genügend Zeit die zugeführte Nahrung zu verarbeiten. „Wer nicht nur die Zellverjüngung auf Touren bringen, sondern auch abnehmen möchte, der muss dem Körper weniger Kalorien zuführen, als er verbrennt. Genau so macht es auch Beckham: Sie trainiert täglich und kennt ihre Kalorienbilanz“, so die Expertin.

Allerdings gibt es auch Schattenseiten bei einem so strikten Ernährungs- und Trainingsplan. Eine solche Diät erfordert enorme mentale Stärke und Konsequenz. Nicht jeder kann oder möchte täglich auf jede Portion achten. Dies könnte zu einer Fokussierung auf das eigene Gewicht führen, den Genuss am Essen mindern und sogar Stress oder Unzufriedenheit verursachen. Deshalb ist es wichtig, die Five-Hands-Diät als eine Methode unter vielen zur Gewichtskontrolle zu betrachten und individuelle Bedürfnisse dabei nicht außer Acht zu lassen.

Idealgewicht auf Dauer halten

Schlussendlich ist die Entscheidung, welcher Ernährungsstil passend ist, eine persönliche. Während Victoria Beckham ihre Five-Hands-Diät und ihr tägliches Training meisterhaft in ihren Alltag integriert, könnte für andere eine flexiblere Ernährungsweise besser geeignet sein, die mehr Freiraum für Genuss und Spontanität bietet. So beeindruckend Beckhams Fitness und Figur auch sind, bleibt es ratsam, auf die Bedürfnisse und die Signale des Körpers zu hören. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer disziplinierten Ernährung und einer gewissen Flexibilität könnte für viele der Schlüssel zu einem dauerhaft gesunden und erfüllten Leben sein – ein Ansatz, der sowohl individuelle Vorlieben als auch den Lebensstil berücksichtigt.