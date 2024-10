× J.Lo, Heidi Klum & Co.: Die günstigsten Anti-Aging-Produkte der Stars

Die richtige Hautpflege ist das A und O einer effektiven Anti-Aging-Routine. Das wissen natürlich auch Stars und setzten auf Produkte, die auch wir uns leisten können!

Wenn Schauspielerinnen, Sängerinnen, Models und Royals ihre Beauty-Favoriten verraten, rechnen wir automatisch mit einer Aufzählung von Luxusprodukten. Es gibt aber auch einige günstige Seren und Cremes, die es bis nach Hollywood geschafft haben. Wir verraten euch, auf welche Beauty-Lieblinge Jennifer Lopez (55), Meghan Markle (43), Heidi Klum (51) und Catherine Zeta-Jones (55) für ihren jugendlichen Glow schwören.

Die günstigen Anti-Aging-Lieblinge der Stars

Jennifer Lopez schwört auf eine Creme für unter 20 Euro

© Getty Images ×

In einem Interview verriet die 55-Jährige, dass sie ein großer Fan der „Rose Day Cream“ von Dr. Hauschka ist. Diese Creme ist laut dem Naturkosmetik-Hersteller besonders geeignet für normale, trockene, empfindliche Haut sowie für Haut, die zu Couperose neigt. Dank Rosenextrakten wirkt der Moisturizer beruhigend und spendet intensiv Feuchtigkeit. Wer also den strahlenden Glow von J.Lo nachahmen möchte, muss dafür nicht tief in den Geldbeutel greifen. Der Preis liegt unter 20 Euro.

Herzogin Meghans Geheimnis für straffe Haut kostet 8 Euro

© Getty Images ×

Herzogin Meghan begeistert immer wieder mit ihrer makellosen Haut. Ihr Geheimnis: Nach dem Duschen verwendet sie konsequent eine Bodylotion. Überraschenderweise greift sie dabei zur „Q10 + VITAMIN C straffenden Body Lotion“ von Nivea. „Ich benutze sie sehr regelmäßig. Die Creme ist wirklich mein Favorit, weil sie so erschwinglich ist und meine Haut fantastisch aussehen und sich gut anfühlen lässt“, erzählte die ehemalige Schauspielerin einmal im Gespräch mit Banter Babe. Kostenpunkt: 8 Euro!

Heidi Klum: Günstige Hyaluron-Maske bringt sie zum Strahlen

© Getty Images ×

Heidi Klum gibt ihren Fans auf Instagram immer wieder Einblicke in ihren Alltag und zeigt dabei oft ihre Lieblings-Gesichtsmaske: das „Hyaluronic Intensive Treatment“ von Magicstripes. Der Hersteller verspricht, dass die Maske durch Hyaluronsäure feine Linien und Fältchen glättet. Zudem pflegen die pflanzlichen Inhaltsstoffe die Haut und spenden intensiv Feuchtigkeit, was den ersten Anzeichen der Hautalterung entgegenwirkt. Eine Maske kostet knapp unter 15 Euro.

Catherine Zeta-Jones benutzt dieselbe Creme wie ihre Großmutter

© Getty Images ×

Catherine Zeta-Jones teilte in einem Interview mit „Glamour“ ihren Skincare-Favorit: „Ich war jahrelang das Gesicht von Elizabeth Arden, aber schon davor habe ich die 'Eight Hour Cream' verwendet, weil meine Großmutter sie immer benutzt hat.“ Diese Creme, die für ihre feuchtigkeitsspendende Wirkung bekannt ist, ist ein echter Alleskönner. Sie hilft nicht nur bei trockener Haut, sondern kann auch bei Sonnenbrand und kleineren Entzündungen an Händen oder Körper eingesetzt werden. Ein wahres Multitalent, das auch heute noch fester Bestandteil in der Hautpflegeroutine der 55-Jährigen ist.

Die Promi-Ladies zeigen: Ein jugendlicher Glow lässt sich auch mit einem kleinem Budget erreichen!