× Skurriler Trend: Leni Klum posiert mit Goldketten unter den Augen

Lidschatten und Highlighter waren gestern. Leni Klum sorgt jetzt mit Ketten unter den Augen für den verrücktesten Beauty-Trend.

Auf Instagram nimmt Leni Klum ihre Follower oft hinter die Kulissen mit und gibt Einblicke in ihren Alltag. Während das Model in der Vergangenheit mit freizügigen Outfits und heißen Red-Carpet-Auftritten für Aufsehen gesorgt hat, zieht die 20-Jährige jetzt allerdings mit einem ungewöhnlichen Beauty-Look alle Blicke auf sich. Auf aktuellen Fotos posiert Leni mit feinen, goldenen Kettchen, die elegant unter ihren Augen befestigt sind und macht damit das Chain Make-up zum aufregendsten Herbst-Trend.

Leni Klum macht Chain Make-up zum Herbst-Trend

© Instagram/@leniklum ×

Goldketten tragen wir laut Leni Klum ab jetzt nicht mehr um den Hals, sondern unter den Augen! Auf Instagram postete das Model einige Stories ihres aufregenden Make-up Looks. Die Tochter von Heidi Klum kombinierte ein dezentes Make-up mit drei goldenen Ketten, die sie unter ihren Augen trug und ihrem Look einen besonderen Akzent verliehen. Der auffällige Stil wurde für ein Dior-Shooting kreiert und vom Make-up-Artist Norman Pohl umgesetzt.

Gesichtsschmuck zum Aufkleben

Gesichtsverzierungen mit funkelnden Strasssteinen sind schon etwas länger im Trend. Von dezenten Akzenten um die Augen bis hin zu auffälligen Mustern über das gesamte Gesicht. Die Face Embellishments sorgen auf dem Laufsteg oder auf dem roten Teppich regelmäßig für Wow-Momente. Doch jetzt gibt es ein stylishes Upgrade: Neben den funkelnden Steinen schmücken wir unser Gesicht dank Leni nun auch mit filigranen Ketten.

Den Chain Make-up Look zum Nachstylen

Wer diesen ungewöhnlichen Look zu Hause nachstylen will, kann zum Beispiel zu einem Wimpernkleber greifen. Es gibt auch einige hautfreundliche Kleber, die dafür sorgen, dass kleine Ketten auf der Haut halten ohne sie zu reizen. Wichtig ist, dass Ihre Haut sauber und trocken ist, wenn Sie die Kette ins Gesicht kleben, damit das Face-Accessoire besser haftet. Vielleicht ist dieser Trend nicht unbedingt bürotauglich, doch bei der nächsten Halloween- oder Silvesterparty ziehen Sie mit dem Chain Make-up Look bestimmt alle Blicke auf sich.