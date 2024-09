Rihanna wird für Dior zur goldenen Göttin

Dior Beauty hat vor Kurzem Rihanna als das neue Gesicht von J'adore benannt. Nun wurden das Kampagnenvideo und die Bilder veröffentlicht.

Ob Musik, Dessous oder Make-up: Was Rihanna anfasst, wird zu Gold. Umso passender ist es, dass die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin nun als neue Muse und Gesicht des legendären J'adore-Parfums im goldenen Flakon von Dior ausgewählt wurde. Im neuen Spot, der kürzlich Premiere feierte, tritt Rihanna in die Fußstapfen von Charlize Theron, die davor für viele Jahre das offizielle Kampagnen-Gesicht des Kult-Dufts war.

Traum in Gold

Für das passende Ebenbild zum Duft hat Rihanna auch ihre Haarfarbe angepasst, und zwar mit einem hellen Goldblond. Die Augenbrauen der Sängerin sind Ton in Ton mit ihren goldblonden Haaren. Auf den Augen trägt sie einen schimmernden Lidschatten, auf den Lippen einen goldenen Lipgloss. Goldene Akzente wurden vor allem mit einem Highlighter gesetzt.

Für die Kampagne und den Film wurde die Popikone von ihrem guten Freund, Steven Klein abgelichtet.

So hat man den sowieso schon wandelbaren Superstar noch nie gesehen. Es ist im ersten Moment ungewöhnlich, aber ja, Rihanna kann klassisch, elegant & königlich! Neben der aus den vorherigen “J’adore”-Kampagnen bekannte, aber neu interpretierten Halskette trägt Rihanna ein goldenes, mit Pailletten besticktes Kleid. Beides wurde von Designerin und Kreativdirektion von Dior, Maria Grazia Chiuri, entworfen.

Um den Klassiker-Duft von Dior zu verkörpern, brauche es eine starke, inspirierende und unverwechselbar-schöne Frau, so das Modehaus. Denkt man an “J’adore”, dann auch gleichzeitig an Gold, das für den Duft ein unverkennbares Merkmal sei, so Dior. Und dies wiederum verkörpere “Stärke, Inspiration und bemerkenswerte Schönheit”. Und so gleiche auch Rihanna in der neuen Kampagne einer “Göttin in Gold”.

