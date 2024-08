Beauty-Geheimnis enthüllt: Rihanna verrät ihren absoluten Beauty-Hack

Skincare-Hacks im Sommer: So schützen Sie Ihre Haut beim Sport Ein hartes Match in der Mittagshitze, ein Lauftraining, bei dem der persönliche Rekord geknackt wird ... ein mega Gefühl! ABER: zumeist kein Gewinn für unsere Schönheit. Mit diesen 5 Tricks bleibt die Haut trotz Schweiß und Sonne in Bestform.