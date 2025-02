× Preisvergleich: Hier ist das Schnitzel auf der Skipiste am teuersten

Das Ski-Portal "Snow Plaza" hat den Einkehrschwung in den heimischen Skigebieten unter die Lupe genommen. Die Analyse zeigt deutlich: In manchen Skigebieten ist nicht nur das Schnitzel, sondern auch der Preis dafür ganz schön saftig.

Tagestickets, Unterkunft, Après-Ski – alles wird teurer. Selbst das geliebte Wiener Schnitzel auf der Skihütte ist nicht mehr vor der Inflation sicher. Doch wo muss man für das Wintersport-Kultgericht am tiefsten in die Tasche greifen – und wo gibt’s das Schnitzel noch zum fairen Preis? Snow Plaza hat sich durch die Speisekarten der österreichischen Skihütten gewühlt und die Preisentwicklung genau unter die Lupe genommen.

Preisvergleich Schnitzel-Index 2025

Beim großen Schnitzel-Preisvergleich 2025 zählt nur eins: der Preis für ein Schnitzel vom Schwein. Faktoren wie Geschmack, Portionsgröße oder Beilagen (Pommes oder Kartoffelsalat) wurden bewusst nicht berücksichtigt. Warum Schwein? Ganz einfach: Kalbfleisch ist noch teurer – zum Beispiel satte 29 € im Bedienungsrestaurant Pardorama in Ischgl – und längst nicht überall auf der Karte zu finden.

© Getty Images ×

Schnitzel wird zum Luxusgut: Durchschnittspreis bei 19,68 €

Die schlechte Nachricht: Das Wiener Schnitzel auf der Skihütte kostet in der Wintersaison 2024/2025 im Schnitt mehr als je zuvor. Die gute Nachricht: Ein paar Hütten halten die Preise stabil. Wer zum Beispiel in der Katzenkopf Hütte in Seefeld Leutasch oder im Restaurant Alpenlounge Seegrube auf der Nordkette in Innsbruck einkehrt, zahlt genau so viel wie im letzten Jahr.

© Snow Plaza ×

Das teuerste Schnitzel am Berg gibt es – wenig überraschend – am Arlberg, im Restaurant Rüfikopf. Interessant ist allerdings, dass ausgerechnet hier die einzige Preisreduzierung des Jahres verzeichnet wurde: -6,94 %.

Trotzdem bleibt der allgemeine Trend steigend: Im Schnitt kostet ein Schnitzel vom Schwein in der Skisaison 2024/25 genau 19,68 €, während der Durchschnittspreis im Vorjahr noch 19,11 € betrug.

© Getty Images ×

Durchschnittlicher Preisanstieg von 4,76 %

Ein Schnitzel in den Skigebieten Österreichs ist im Durchschnitt um 4,76 % teurer geworden. Die höchsten Preissteigerungen gibt es in der Wedelhütte in Hochzillertal Hochfügen (+10,58 %), im Marktrestaurant Eisgrat am Stubaier Gletscher (+10,71 %) und im Wirtshaus am Tuxer Ferner am Hintertuxer Gletscher (+10,26 %). Insgesamt wurden 21 Schnitzelpreise aus 21 verschiedenen Berghütten analysiert.