Fischstäbchen-Test: Die besten laut Gault&Millau

Jetzt verlangt auch DIESE Pizzeria in Wien 100 Euro für Pizza Hawaii Eine Pizzeria in England sorgte mit einer 100-Pfund-Pizza Hawaii für Aufsehen – nun zieht auch ein Lokal in Wien nach. Pure Verzweiflung über die ewige Ananas-Debatte? Wer den absurden Preis zahlen will, bekommt die Antwort.