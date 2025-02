Eine Pizzeria in England sorgte mit einer 100-Pfund-Pizza Hawaii für Aufsehen – nun zieht auch ein Lokal in Wien nach. Pure Verzweiflung über die ewige Ananas-Debatte? Wer den absurden Preis zahlen will, bekommt die Antwort.

Stellen Sie sich vor, Sie stöbern in einer Speisekarte, haben Lust auf Pizza und stolpern über einen absurden Preis: 119 Euro (100 Pfund) für eine Pizza Hawaii. Kein Tippfehler, keine Luxuszutat – einfach nur der klassische Mix aus Schinken, Ananas und Käse. Genau das passiert derzeit in Norwich, England, wo die Pizzeria Lupa mit ihrer sündhaft teuren Hawaii-Pizza für Aufsehen sorgt. Die Betreiber dort geben offen zu: Sie verabscheuen Ananas auf der Pizza und wollten mit diesem absurden Preis verhindern, dass jemand diese – in ihren Augen – kulinarische Sünde begeht. Wer sie trotzdem bestellt? Nun ja, wer zahlt, bekommt sie natürlich.

Jetzt verlangt auch DIESE Pizzeria in Wien 100 Euro für Pizza Hawaii

Diese Idee scheint nun offenbar auch in Wien angekommen zu sein. Eine Pizzeria in der österreichischen Hauptstadt hat sich einen ähnlichen Spaß erlaubt – und verlangt ebenfalls 100 Euro für eine Pizza Hawaii. Doch was steckt wirklich dahinter? Eine Abzocke? Ein Marketing-Gag? Oder einfach eine Verzweiflungstat eines pizzaliebenden Italieners, der die ewige Diskussion um Ananas auf Pizza endgültig beenden will?

Das Schmerzensgeld für Ananas beträgt: 100 Euro

Die Wiener Pizzeria Casolaro Bros 2.0, gelegen in der Erdbergstraße 53 im 3. Bezirk, sorgt mit genau dieser Idee für Gesprächsstoff. Die Besitzer, Nicola und Francesco Casolaro können mit der Hawaii-Pizza so gar nichts anfangen. Ihre Lösung? Sie setzen den Preis so hoch, dass wirklich nur noch die Hartgesottensten bestellen. „Warum wollt ihr uns das antun?“, fragen sie in einem humorvollen Video auf Instagram. „Wir lieben unsere Pizzen, wir geben uns so viel Mühe – und dann kommt ihr mit Ananas?!“ Die Frustration ist echt, aber der Preis ist vor allem ein Scherz. Wer bereit ist, 100 Euro für eine Pizza Hawaii zu zahlen, kann sie auf der Lieferplattform Wolt tatsächlich bestellen.

Ob sich wirklich jemand traut, bleibt abzuwarten. Aber eines ist sicher: Die Debatte über Ananas auf Pizza ist damit noch lange nicht zu Ende. Aber vielleicht bestellen Sie zur Sicherheit lieber eine Pizza Margherita?