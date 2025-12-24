Österreichische Klassiker Sachertorte & Germknödel revolutioniert

Zwischen Geschenkeshopping und Termindruck bleibt oft wenig Zeit zum Backen. Auf Social Media sorgen daher schnelle, kreative Weihnachtskekse für Begeisterung.

Dank TikTok und Instagram wird die Weihnachtsbäckerei immer kreativer. Zahlreiche Rezepte zeigen österreichische Klassiker in Keksform. Besonders gefragt sind in dieser Saison Germknödel- und Sachertorten-Kekse.

Kreative Ideen aus dem Netz

Selbst ein einfacher Mürbeteig wird für manche zur Geduldsprobe. Umso größer ist die Freude, wenn außergewöhnliche Keks-Ideen unkompliziert gelingen. Mithilfe einer Küchenmaschine oder eines Thermomix lässt sich in der stressigen Vorweihnachtszeit viel Handarbeit sparen.

Germknödel-Kekse vom TikTok-Account @maxiglockshuber

Zutaten für den Teig:

140 g Mehl

60 g Puderzucker

60 g gemahlener Mohn

1 Eigelb

120 g Butter

1 Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

Zum Bestreichen:

Pflaumenmus

Weiße Kuvertüre

Gebacken werden die Kekse bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für etwa 10 Minuten.

Sachertorten-Kekse vom TikTok-Account @elakeksle3

Die Plätzchen sind an die klassische Sachertorte angelehnt und sollen besonders gut schmecken, wenn sie einige Tage in einer Keksdose durchgezogen sind.

Zutaten für den Teig:

500 g Mehl

2 Eier

250 g Zucker

250 g Butter

1 Prise Tonkabohne

Alle Zutaten werden verknetet, der Teig ruht anschließend eine Stunde im Kühlschrank. Danach wird er ausgerollt und ausgestochen. Jedes Blech wird etwa 8 bis 10 Minuten bei 175 Grad Celsius Ober-/Unterhitze gebacken.

Zum Füllen und Glasieren:

1 Glas Marillenmarmelade

2 cl Rum

200 g Zartbitterkuvertüre

2 cl neutrales Öl

Die Marmelade wird erwärmt und mit dem Rum verrührt. Die Kuvertüre wird geraspelt, über dem Wasserbad geschmolzen und mit dem Öl vermischt. Die Oberseite der Kekse wird in die Kuvertüre getaucht, die Unterseite mit Marmelade bestrichen und anschließend zusammengesetzt.

Guten Apetit!