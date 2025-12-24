So viele Kalorien hat Ihr Weihnachtsmenü

Das große Schlemmen gehört zu Weihnachten einfach dazu. Damit Sie den Überblick nicht verlieren, verraten wir wie viele Kalorien wirklich an Heiligabend aufgetischt werden.
Ob knusprige Gans, deftiges Käsefondue oder saftiger Karpfen – an Heiligabend wird hierzulande kräftig geschlemmt. Doch wie viele Kalorien stecken in den klassischen Festtagsgerichten? Wir haben ein Ranking erstellt und zeigen, welche Speisen zu den größten Kalorienbomben zählen und welche Weihnachtsklassiker vergleichsweise „leichter“ sind.
Kalorienreiche Weihnachten: Diese Klassiker sind Kalorienbomben
1. Käsefondue
- ≈ 1.200–1.400 kcal
- Portion: ca. 250–300 g Käse
- Beilagen: Weißbrot, evtl. Kartoffeln
Absolute Kalorienbombe durch viel Fett + Kohlenhydrate
2. Gänsebraten
- ≈ 1.100–1.300 kcal
- Portion: Gänsekeule mit Haut
- Beilagen: Knödel, Rotkraut, Soße
Sehr fettreich, besonders durch Haut und Soße
3. Raclette
- ≈ 900–1.100 kcal
- Portion: Raclettekäse, Kartoffeln, etwas Fleisch/Gemüse
Stark abhängig von Käse- und Fleischmenge
4. Schweinsbraten
- ≈ 850–1.000 kcal
- Portion: ca. 200 g Braten
- Beilagen: Knödel, Kraut, Soße
Deftig, aber etwas leichter als Gans
5. Wiener Schnitzel
- ≈ 700–850 kcal
- Portion: Kalbs- oder Schweinsschnitzel
- Beilagen: Petersilienkartoffeln oder Pommes
Panier + Fett treiben die Kalorien hoch
6. Karpfen (gebacken oder blau)
- ≈ 600–750 kcal
- Beilagen: Erdäpfelsalat oder Petersilienkartoffeln
Überraschend moderat – einer der leichteren Klassiker
7. Bratwürstel mit Sauerkraut
- ≈ 500–650 kcal
- Portion: 2 Würstel
- Beilagen: Sauerkraut, Senf, evtl. Brot
Kalorienärmstes Hauptgericht im Vergleich
Getränke-Ranking (pro Glas)
1. Eierlikör
- ≈ 180–220 kcal (4 cl)
Viel Zucker + Sahne + Alkohol
2. Punsch
- ≈ 160–200 kcal (200 ml)
Zucker, Saft, Alkohol – tückisch!
3. Glühwein
- ≈ 150–180 kcal (200 ml)
Gesüßter Wein, oft mehr Zucker als gedacht
4. Sekt / Champagner
- ≈ 90–110 kcal (1 Glas = 100 ml)
Relativ „leicht“, solange trocken
5. Rotwein
- ≈ 120–130 kcal (200 ml)
Etwas kalorienreicher als Weißwein
6. Weißwein
- ≈ 100–120 kcal (200 ml)
Kalorienärmster Alkohol in der Liste
Die gute Nachricht: Mit ein paar bewussten Entscheidungen, wie kleineren Portionen, fettärmeren Zubereitungen oder kalorienarmen Beilagen, lässt sich das Festessen etwas leichter gestalten.
Wichtig bleibt jedoch: Der Genuss und das Beisammensein mit Familie und Freunden stehen an Weihnachten im Mittelpunkt. Also: gönnen Sie sich Ihre Lieblingsgerichte ohne Reue. Neujahrsvorsätze gibt es ja nicht umsonst!