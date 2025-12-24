So viele Kalorien hat Ihr Weihnachtsmenü

Das große Schlemmen gehört zu Weihnachten einfach dazu. Damit Sie den Überblick nicht verlieren, verraten wir wie viele Kalorien wirklich an Heiligabend aufgetischt werden.

Ob knusprige Gans, deftiges Käsefondue oder saftiger Karpfen – an Heiligabend wird hierzulande kräftig geschlemmt. Doch wie viele Kalorien stecken in den klassischen Festtagsgerichten? Wir haben ein Ranking erstellt und zeigen, welche Speisen zu den größten Kalorienbomben zählen und welche Weihnachtsklassiker vergleichsweise „leichter“ sind.

Kalorienreiche Weihnachten: Diese Klassiker sind Kalorienbomben

1. Käsefondue

© Getty Images

≈ 1.200–1.400 kcal

Portion: ca. 250–300 g Käse

Beilagen: Weißbrot, evtl. Kartoffeln

Absolute Kalorienbombe durch viel Fett + Kohlenhydrate

2. Gänsebraten

© Getty Images

≈ 1.100–1.300 kcal

Portion: Gänsekeule mit Haut

Beilagen: Knödel, Rotkraut, Soße

Sehr fettreich, besonders durch Haut und Soße

3. Raclette

© Getty Images

≈ 900–1.100 kcal

Portion: Raclettekäse, Kartoffeln, etwas Fleisch/Gemüse

Stark abhängig von Käse- und Fleischmenge

4. Schweinsbraten

© Getty Images

≈ 850–1.000 kcal

Portion: ca. 200 g Braten

Beilagen: Knödel, Kraut, Soße

Deftig, aber etwas leichter als Gans

5. Wiener Schnitzel

© Getty Images

≈ 700–850 kcal

Portion: Kalbs- oder Schweinsschnitzel

Beilagen: Petersilienkartoffeln oder Pommes

Panier + Fett treiben die Kalorien hoch

6. Karpfen (gebacken oder blau)

© Getty Images

≈ 600–750 kcal

Beilagen: Erdäpfelsalat oder Petersilienkartoffeln

Überraschend moderat – einer der leichteren Klassiker

7. Bratwürstel mit Sauerkraut

© Getty Images

≈ 500–650 kcal

Portion: 2 Würstel

Beilagen: Sauerkraut, Senf, evtl. Brot

Kalorienärmstes Hauptgericht im Vergleich

Getränke-Ranking (pro Glas)

1. Eierlikör

≈ 180–220 kcal (4 cl)

Viel Zucker + Sahne + Alkohol

2. Punsch

≈ 160–200 kcal (200 ml)

Zucker, Saft, Alkohol – tückisch!

3. Glühwein

≈ 150–180 kcal (200 ml)

Gesüßter Wein, oft mehr Zucker als gedacht

4. Sekt / Champagner

≈ 90–110 kcal (1 Glas = 100 ml)

Relativ „leicht“, solange trocken

5. Rotwein

≈ 120–130 kcal (200 ml)

Etwas kalorienreicher als Weißwein

6. Weißwein

≈ 100–120 kcal (200 ml)

Kalorienärmster Alkohol in der Liste

Die gute Nachricht: Mit ein paar bewussten Entscheidungen, wie kleineren Portionen, fettärmeren Zubereitungen oder kalorienarmen Beilagen, lässt sich das Festessen etwas leichter gestalten.

Wichtig bleibt jedoch: Der Genuss und das Beisammensein mit Familie und Freunden stehen an Weihnachten im Mittelpunkt. Also: gönnen Sie sich Ihre Lieblingsgerichte ohne Reue. Neujahrsvorsätze gibt es ja nicht umsonst!