Das sollten Sie in der Woche vom 22. Dezember bis 28. Dezember laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 52

Das sollten Sie in der Woche vom 22. Dezember bis 28. Dezember laut Mondkalender tun

21.12.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 22.12. - 28.12.

Montag - 22. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Nicht mit Rot übertreiben. Grün und Weiß wären besser. Mani- und Pediküre halten lange an. Keine Kleidung in die chemische Reinigung!

Dienstag – 23. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

An Wassermann ist es besonders wichtig, vor 23 Uhr schlafen zu gehen. Fette Speisen halten davon ab. Beine abends hochlagern hilft hingegen.

Mittwoch – 24. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Fällt Weihnachten an Wassermann, ist die Streitgefahr leider erhöht. Seien Sie sich dessen bewusst, um aufmerksam in den Familienabend zu starten.

Donnerstag – 25. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Der ideale Tag für eine ausgiebige Meditation. Versuchen Sie, ohne Erwartungen, den Tag zu genießen. Früchte essen – nicht nur Kekse!

Freitag – 26. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Kalte Füße sowie Sitzflächen möglichst vermeiden. Wer Skifahren geht, sollte die Muskeln vorher gut aufwärmen! Alkohol besser meiden.

Samstag – 27. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Heute keine Mani- und Pediküre, die Nägel brechen schneller. Am Nachmittag viel Wasser und Tee trinken. Bei Konzerten im Freien gilt: warm anziehen!

Sonntag – 28. Dezember 2025

  • Mond nimmt zu
  • Widder

An Widdertagen ist man anfälliger für Kopfschmerzen, wenn man Schokolade und Genussmittel isst. Auf die Ernährung achten!

