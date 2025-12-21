Das sollten Sie in der Woche vom 22. Dezember bis 28. Dezember laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 22.12. - 28.12.

Montag - 22. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Nicht mit Rot übertreiben. Grün und Weiß wären besser. Mani- und Pediküre halten lange an. Keine Kleidung in die chemische Reinigung!

Dienstag – 23. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

An Wassermann ist es besonders wichtig, vor 23 Uhr schlafen zu gehen. Fette Speisen halten davon ab. Beine abends hochlagern hilft hingegen.

Mittwoch – 24. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Fällt Weihnachten an Wassermann, ist die Streitgefahr leider erhöht. Seien Sie sich dessen bewusst, um aufmerksam in den Familienabend zu starten.

Donnerstag – 25. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Der ideale Tag für eine ausgiebige Meditation. Versuchen Sie, ohne Erwartungen, den Tag zu genießen. Früchte essen – nicht nur Kekse!

Freitag – 26. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Fische

Kalte Füße sowie Sitzflächen möglichst vermeiden. Wer Skifahren geht, sollte die Muskeln vorher gut aufwärmen! Alkohol besser meiden.

Samstag – 27. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Fische

Heute keine Mani- und Pediküre, die Nägel brechen schneller. Am Nachmittag viel Wasser und Tee trinken. Bei Konzerten im Freien gilt: warm anziehen!

Sonntag – 28. Dezember 2025

Mond nimmt zu

Widder

An Widdertagen ist man anfälliger für Kopfschmerzen, wenn man Schokolade und Genussmittel isst. Auf die Ernährung achten!