Süßer Moment: Timothée Chalamet im Partnerlook mit seiner Mutter

Timothée Chalamet sorgt wieder für Red-Carpet-Aufsehen: Nach dem Partnerlook mit Kylie Jenner setzt er erneut auf Orange, aber diesmal mit seiner Mutter. Warum plötzlich alle Orange sehen und was das mit Marty Supreme zu tun hat, lesen Sie hier.

Wenn gerade gefühlt die ganze Welt orange sieht, dann liegt das nicht nur an der Marketing-Maschinerie von Marty Supreme, sondern auch an Timothée Chalamet. Der Schauspieler ist aktuell überall, und die große Frage schwebt schon jetzt über jeder Premiere: Könnte er im März tatsächlich den Oscar mit nach Hause nehmen? Die Chancen stehen gut. Und stilistisch? Da ist er ohnehin schon ganz vorne dabei.

Timothée Chalamet auf Marty Supreme Premiere

Nachdem Chalamet vergangene Woche mit Freundin Kylie Jenner im abgestimmten Partnerlook für Schlagzeilen gesorgt hatte, legte er Dienstagabend in New York noch einmal nach. Dieses Mal allerdings mit einer Begleitung, die selbst Hollywood ein kleines „Aww“ entlockte: seiner Mutter Nicole Flender.

© Getty Images

Neonorange von Kopf bis Fuß - Family Edition

Chalamet erschien in einem neonorangefarbenen Zweireiheranzug, entworfen von Haider Ackermann für Tom Ford. Dazu kombinierte er einen passenden Fransenschal, eine Kette, eine Uhr und eine Brille, alles perfekt aufeinander abgestimmt. Der Look wirkte wie ein laufendes Statement: auffällig, selbstbewusst und absolut unmöglich zu übersehen.

© Getty Images

Mutter Nicole Flender stand dem in nichts nach. Sie trug ein neonorangefarbenes Neckholder-Kleid, dazu passende Schuhe und eine glitzernde goldene Handtasche. Die Haare elegant hochgesteckt & fertig war der vielleicht stilvollste Mutter-Sohn-Moment der aktuellen Award-Saison. Partnerlook, aber bitte mit Stil und einer großen Portion Sympathie.

Warum sieht gerade alles orange?

Dass Chalamet aktuell auf diese Farbe setzt, ist kein Zufall. Der Schauspieler hatte den markanten Orangeton bereits im November ausgewählt – und zwar während eines mittlerweile viralen Marketing-Meetings, das öffentlich gemacht wurde. In dem vom Studio A24 verbreiteten Video erklärte er sehr begeistert, warum Orange das neue Kino-Gefühl von Marty Supreme sein soll.

Er nannte die Farbe damals liebevoll „Great Idea #1“ und beschrieb sie als „Hardcore-Orange. Korrodiertes Orange. Zerfallendes Orange. Verrostetes Orange.“ Der Grund? Ganz einfach: Nach dem rosafarbenen Barbie-Wahnsinn von 2023 sollte ein neuer, genauso einprägsamer Farbton her. Mission eindeutig erfüllt.

© Getty Images

Ob Timothée Chalamet im März tatsächlich den Oscar gewinnt, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Modisch spielt er gerade in einer eigenen Liga, und beweist, dass man NUR mit seiner Mutter den coolsten Partnerlook des Abends hinlegen kann.