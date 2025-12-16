Wow-Look: Sydney Sweeney begeistert mit Mega-Dekolleté und XS-Taille

Bei der Premiere des Psychothrillers „The Housemaid“ in Los Angeles sorgte Sydney Sweeney auf dem roten Teppich für einen echten Hingucker. Die 28-jährige Schauspielerin stahl mit einem gewagten Ausschnitt und ihrer superschmalen Taille allen die Show.

Sydney Sweeney weiß genau, wie man alle Blicke auf sich zieht! Nur wenige Tage nach ihrem aufregenden Auftritt in New York sorgte die Schauspielerin am roten Teppich von „The Housemaid“ erneut für Aufsehen. In einem atemberaubenden Traumkleid, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte, ließ sie tief blicken und sorgte für einen echten Wow-Auftritt.

Glamour pur

© Getty Images

Sweeney erschien in einem schneeweißen Kleid, das einen Hauch von Hollywood-Glamour versprühte. Das figurbetonte Neckholder-Kleid mit Korsettdetails glänzte mit einem bodenlangen Saum und erinnerte stark an Marilyn Monroes legendäres weißes Kleid aus „Das verflixte 7. Jahr“. Der voluminöse Rock, verziert mit weißen Federn, verlieh dem Look eine Extra-Portion Drama, während das geraffte Oberteil ihr Dekolleté gekonnt in Szene setzte.

© Getty Images

Den heißen Look rundete Sydney mit einem silbernen Armreif und Diamant-Ohrringen ab. Ihr blondes Haar trug sie in natürlichen Wellen, und mit einem knallroten Lippenstift und schwarzem Eyeliner setzte sie einen glamourösen Akzent.

Wow-Auftritt mit Amanda Seyfried

Im neuen Thriller „The Housemaid“ spielt Sydney die junge Millie Calloway, eine Hausangestellte, die in das dunkle Geheimnis einer wohlhabenden Familie verwickelt wird. Ein Film, der genauso aufregend ist wie ihr Auftritt auf dem roten Teppich!

© Getty Images

An ihrer Seite stand Co-Star Amanda Seyfried, die in einem dramatischen roten Bandeau-Kleid erschien, das stark an die fiktive Figur Jessica Rabbit erinnerte. Gemeinsam sorgten sie für einen glamourösen Anblick, der die Fans in Begeisterung versetzte.