Mega-Hype um Backstreet Boys in Schladming

Ab 26. Dezember stehen die Backstreet Boys wieder in "The Sphere" in Las Vegas auf der Bühne – doch an diesem Wochenende tauschen die fünf Musiker das grelle Lichtermeer Nevadas gegen Schneeflocken und Bergpanorama in der Steiermark.

Die Teenie-Kultband der 90er ist bereits am Donnerstagabend in Schladming angekommen und sorgt dort für ein restlos ausverkauftes Ski-Opening. AJ, Brian, Nick, Howie und Kevin reisten über Frankfurt an, wo sie von Veranstalter Klaus Leutgeb persönlich begrüßt wurden. Schon beim nächtlichen Soundcheck war zu hören, dass die US-Boygroup auch nach mehreren Jahrzehnten nichts von ihrem typischen Bühnencharme verloren hat – trotz Jetlag stimmten sie spontan einen ihrer Hits an.

Klaus Leutgeb mit den Backstreet Boys in Schladming © Instagram

Mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern zählen die Backstreet Boys zu den erfolgreichsten Popgruppen der Musikgeschichte. Für viele Fans wird ihr Auftritt in Schladming zu einer Zeitreise zurück in die 90er. Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, die meisten davon Frauen zwischen 32 und 48 Jahren – eine Generation, die mit Songs wie "I Want It That Way" aufgewachsen ist.

© Getty Images

Nach dem Soundcheck kehrten die fünf Musiker zum traditionellen Schnitzelessen ins Sporthotel Royer ein. Das Ski-Opening selbst verspricht eines der Event-Highlights der Wintersaison zu werden. Schladming präsentiert sich einmal mehr als Bühne für große Popmomente – und für einen Abend voller Nostalgie, Erinnerungen und Boyband-Magie.