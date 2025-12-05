"Mikro abgedreht!" ORF-Skandal um Christa Kummer - Paul Pizzera in Rage

Bei der Romy-Gala kam es zu einem weiteren Skandal, wie jetzt Gabi Hiller und Paul Pizzera offenbaren. Letzterer ist entsetzt über die respektlose Behandlung von Christa Kummer.

Während die Romy-Gala in Kitzbühel für viele Gäste ein Highlight war, bleibt für Paul Pizzera ein Moment besonders bitter in Erinnerung. In der aktuellen Podcast-Folge von „Hawi D‘Ehre“ mit Philipp Hansa und Gabi Hiller spricht der Musiker offen über den Umgang mit ORF-Legende Christa Kummer auf der Bühne.

Mehr lesen:

Obwohl Pizzera den Abend insgesamt genoss, stieß ihm die Art und Weise, wie Kummer behandelt wurde, sauer auf. Die Moderatorin, die 31 Jahre lang das ORF-Wetter präsentierte, erhielt eine Sonder-Romy für ihr Engagement in den Bereichen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. In ihrer emotionalen Dankesrede drückte sie ihre Freude deutlich aus – doch die Veranstaltung ließ ihr nicht genügend Raum: „Da sie die eingeplante Zeit für die Dankesrede knapp überschritten hat, haben sie einfach das Mikro abgedreht“, erzählt Hiller im Podcast.





Pizzera: "Wertschätzung sieht anders aus"

Pizzera findet dafür klare Worte: „Eine tolle Frau, die einfach nicht gut behandelt worden ist. Wie sie einfach nach 31 Jahren lobend und wertschätzend redet und dann wird diese Frau abgeschnürt, während andere Menschen sieben Minuten lang ein, für manche vielleicht lustiges, Ding machen dürfen. Für mich schaut Wertschätzung anders aus.“





Trotz dieses Vorfalls sehen die Podcaster die Gala insgesamt positiv, doch der Vorfall wirft Fragen über Respekt und Anerkennung gegenüber erfahrenen Medienprofis auf.