Wetterlady Christa Kummer: Überraschendes Comeback im ORF! "The Queen is back!"

Die beliebte Wettermoderatorin ist wieder zurück im Fernsehen.

Es war ein großer Schock für alle Fans der beliebten Wettermoderatorin. Vor wenigen Wochen wurde es verkündet: Das Aus für Christa Kummer beim ORF.

Rasches Aus

Fast von jetzt auf gleich war Kummer dann nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Ihre Fans waren empört, es entstand ein regelrechter Hype um die beliebte Wetterlady . Doch es war, wie beschlossen und es gab kein Comeback für sie...

"The Queen is back"

... bis jetzt! Denn auf Instagram kündigt Kummer Großes an. Sie wird wieder im ORF zu sehen sein. "The Queen is back" ist da in einer Story zu lesen und dass es schon bald soweit sein wird. Am 30.12. wird sie um 20:15 auf ORF zu sehen sein.

Und es ist ein ganz besonderes Format. Nämlich Weltwetter 2025 - Satire. Also leider nur ein kurzes Comeback, aber immerhin! Danach wird sich Kummer wieder ihren anderen Projekten widmen, die sie auch oft auf Instagram vorstellt.