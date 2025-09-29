Alles zu oe24VIP
Christa Kummer
Nach ORF-Aus: Christa Kummer macht auf tödliche Gefahr aufmerksam - auch in Ihrer Nähe!

29.09.25, 09:47
Die Ex-ORF-Wetterlady ist nun sehr präsent mit nützlichen Tipps auf ihrem Insta-Kanal.

Nach dem Aus beim ORF ist vor der nächsten Herausforderung. Statt sich ein fades Hobby zu suchen, macht Wetter-Legende Christa Kummer munter weiter mit all dem, was sie seit Jahrzehnten gemacht hat. Sie berichtet übers Wetter und all das, was damit zu tun hat.

Eine gefährliche Pracht

Dieser Tage könnte es gefährlich werden! Und das sogar in Ihrer Nähe! Denn wie Kummer nun auf ihrem Insta-Kanal berichtet, stehen wunderschöne helllila Blüten in voller Pracht. Herbstzeitlose, wie man sie bei jedem Spaziergang durch Wald und Wiesen derzeit sehen kann. Doch Kummer warnt vor der betörenden Pracht.

Das schreibt Expertin

Denn diese Blumen sind gefährlich. Warum, das führt sie auch gleich aus: "Herbstzeitlose – die Diva der Botanik. Blätter im Frühling, Blüten im Herbst – völlig zeitlos! Sieht aus wie ein harmloser Krokus, ist aber hochgiftig (Colchicin)"

Die Substanz ist extrem giftig, kann zu tödlichen Konsequenzen führen. Kummer macht munter weiter, was Sie immer gerne getan hat: Informieren auf eine ansprechende Art und Weise.

