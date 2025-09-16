Nach ORF-Wetter-Aus: Kummer lässt mit Posting aufhorchen

Am kommenden Freitag wird Christa Kummer (61) das "ZIB"-Wetter moderieren. Der ORF verlängerte ihren Moderatorinnenvertrag nicht mehr. Kummer postete emotionale Zeilen – der Abschied dürfte ihr schwerfallen.

Es ist ein Abschied nach mehr als 30 Jahren: "ZIB"-Wetter-Moderatorin Christa Kummer sagt adieu und wendet sich neuen Aufgaben zu. Am 19. September wird sie zum letzten Mal nach der "Zeit im Bild" das Wetter präsentieren. Wie schwer ihr der Abschied von der Wettermoderation fällt, zeigt ein Instagram-Posting Kummers. Sie schreibt darin: "Emotional bewegt, geht es jetzt in meine letzte Wetter Woche, die mir persönlich alles andere als leicht fällt. Ich bin dankbar, dass mir mehr als 30 Jahre vor der Kamera geschenkt wurden. Dankbar, dass mich das Publikum angenommen hat." Sie sage "schmerzlich bewegt [...] 'DANKE', nicht für einen Job, sondern für einen Job, der mein Leben war", so die 61-Jährige.

Dann lässt Christa Kummer mit einem Satz aufhorchen: "Aber wie heißt es so schön: 'Man sieht sich im Leben immer zweimal!'"

Auch auf dem Foto, das sie gepostet hat, verrät sie: "Nein! Ich gehe nicht in Pension, ganz im Gegenteil!" Man darf also gespannt sein, welche Projekte Christa Kummer nun in Angriff nimmt.

ORF-Chef Weißmann: Kummer wurde "schillernde ORF-Marke"

"Christa Kummer hat 1995 als erste Frau in Österreich das TV-Wetter präsentiert und damit ein Stück ORF-Geschichte geschrieben", sagt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zum "ZiB"-Wetter-Abschied von Christa Kummer. "Vor täglich rund einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern wurde sie über Jahrzehnte zu einer schillernden ORF-Marke. Unser Dank und der ihrer Fans ist ihr gewiss. Für alles, was jetzt noch kommt, wünsche ich ihr viel Erfolg."

48-jährige Salzburgerin Wera Gruber folgt Kummer nach

Mit dem Abschied von Kummer wechselt eine langjährige Kollegin aus der ORF-Wetterredaktion auf den Schirm: Die 48-jährige Salzburgerin Wera Gruber, ausgebildete Meteorologin und seit 27 Jahren beim Wetter-Team, wird am 6. Oktober zum ersten Mal das "ZiB"-Wetter präsentieren und gemeinsam mit Marcus Wadsak und Sigi Fink das Moderations-Team bilden.