Sie ist die Nachfolgerin von ORF-Wetterlady Christa Kummer

Nach mehr als 30 Jahren verabschiedet sich Christa Kummer aus der ORF-Wetterredaktion. Ihr folgt die 48-jährige Salzburgerin Wera Gruber als Moderatorin nach.

Wetter-Moderatorin Christa Kummer wird am 19. September zum letzten Mal nach der "Zeit im Bild" das Wetter präsentieren. Sie sagt nach mehr als 30 Jahren in der ORF-Wetterredaktion adieu und wendet sich neuen Aufgaben zu. Nachfolgerin wird die 48-jährige Salzburgerin Wera Gruber. Sie ist ausgebildete Meteorologin und seit 27 Jahren beim Wetter-Team. Am 6. Oktober wird Gruber zum ersten Mal das "ZIB"-Wetter präsentieren und gemeinsam mit Marcus Wadsak und Sigi Fink das Moderations-Team bilden, wie der ORF bekanntgab.

Waldner-Pammesberger: "Top-Meteorologin"

Die verantwortliche Chefredakteurin Gabi Waldner-Pammesberger sagt über die Entscheidung: "Wera Gruber ist nicht nur eine Top-Meteorologin, sie kann auch richtig gut erklären und selbst hochkomplexe Wetter- und Klimaphänomene für alle gleichermaßen verständlich aufbereiten. Eine wertvolle Kompetenz, von der das ORF-Publikum nur profitieren kann. Ich wünsche Wera Gruber viel Erfolg bei der neuen Aufgabe. Und Christa Kummer wünsche ich persönlich sowie für alle ihre Zukunftspläne nur das Allerbeste."

Gruber: "Ich freue mich sehr"

Wera Gruber sagt über die bevorstehende neue Aufgabe: "Jeder von uns ist täglich mit dem Wetter konfrontiert. Ob für Freizeitaktivitäten oder aus beruflichen Gründen, eine exakte Vorhersage bildet häufig die Grundlage für Entscheidungen. Seit 27 Jahren arbeite ich in der Wetterredaktion und es macht jeden Tag aufs Neue Spaß, möglichst genaue Prognosen für unser Publikum zu erstellen. Ich freue mich sehr, unseren Zuseherinnen und Zusehern nun auch vor der Kamera das Wetter und meteorologische Zusammenhänge präsentieren zu können."

Das ist Wera Gruber

Gruber wurde am 24. März 1977 in Salzburg geboren und ist dort auch aufgewachsen. Nach der Matura ist sie zum Studium der Meteorologie nach Wien gezogen, das Gruber 2002 abgeschlossen hat. Parallel dazu hat sie bereits im April 1998 begonnen, im ORF in der Wetterredaktion zu arbeiten. Neben dem Fernsehen hat sie dabei auch Radio-Erfahrung gesammelt. Im multimedialen Newsroom arbeitet Wera Gruber seit 2022 für Fernsehen und Radio. Wera Gruber lebt mit ihrem Partner und der gemeinsamen Tochter in Wien.