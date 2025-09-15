Paukenschlag! ORF-Aus für Wetterlady Christa Kummer

Christa Kummer hat am Freitag nach Informationen des Standard ihren letzten Einsatz als Wettermoderatorin im ORF.

Der Vertrag der 61-Jährigen wurde nicht verlängert. Noch am Donnerstag war sie bei der Programmpräsentation des Senders zu sehen.

Kummer präsentierte seit 1995 als erste Frau im ORF das Wetter und prägte über fast drei Jahrzehnte die Fernsehauftritte der Wetterredaktion. Die gebürtige Niederösterreicherin hatte Geografie und Wirtschaftskunde sowie katholische Theologie studiert, ihre Dissertation schrieb sie über Geochemie und Geophysik. Nach ihrem Start als AHS-Lehrerin in Wien arbeitete sie parallel am Institut für Speläologie in der Karst- und Höhlenforschung. Auch als Klimatologin und Hydrogeologin war sie freiberuflich tätig.

1994 wechselte Kummer in die ORF-Wetterredaktion, ein Jahr später stand sie erstmals vor der Kamera. Neben dem ZIB-Wetter moderierte sie auch andere Formate. Ab 2020 führte sie durch Universum Spezial und die „Mutter Erde“-Schwerpunkte.