30 kostenlose Plakatflächen für ganz Linz

Mit frei zugänglichen Plakatflächen stärkt die Stadt Linz den fairen Zugang zu öffentlicher Sichtbarkeit und unterstützt Initiativen, Vereine und Einzelpersonen im Stadtbild.

Linz. In Linz stehen ab sofort 30 kostenfreie und frei zugängliche Plakatierungsflächen im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Die Flächen können von allen Bürgern kostenlos genutzt werden und bieten fairen Zugang zu öffentlicher Sichtbarkeit – unabhängig vom Budget.

Die Standorte sind barrierefrei, gut frequentiert und im städtischen WebGIS abrufbar. Grundlage ist die seit September 2023 geltende Plakatierungsverordnung, die klare Regeln für das Plakatieren im öffentlichen Raum schafft. Die Stadt übernimmt die Pflege der Flächen und sorgt gleichzeitig für ein geordnetes Stadtbild.