Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
30 Plakatflächen gratis in Linz.
© Stadt Linz

Für Linzer

30 kostenlose Plakatflächen für ganz Linz

22.12.25, 15:34
Teilen

Mit frei zugänglichen Plakatflächen stärkt die Stadt Linz den fairen Zugang zu öffentlicher Sichtbarkeit und unterstützt Initiativen, Vereine und Einzelpersonen im Stadtbild. 

Linz. In Linz stehen ab sofort 30 kostenfreie und frei zugängliche Plakatierungsflächen im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Die Flächen können von allen Bürgern kostenlos genutzt werden und bieten fairen Zugang zu öffentlicher Sichtbarkeit – unabhängig vom Budget.

Die Standorte sind barrierefrei, gut frequentiert und im städtischen WebGIS abrufbar. Grundlage ist die seit September 2023 geltende Plakatierungsverordnung, die klare Regeln für das Plakatieren im öffentlichen Raum schafft. Die Stadt übernimmt die Pflege der Flächen und sorgt gleichzeitig für ein geordnetes Stadtbild.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden