RB Salzburg: "Richtiger Mann" als Weihnachtsgeschenk

Die Suche nach einem neuen Sportchef bei Red Bull Salzburg befindet sich auf der Zielgeraden, Marcus Mann von Hannover 96 soll weiterhin der Auserkorene sein und noch vor Weihnachten könnte er präsentiert werden.

So berichten zumindest die "Salzburger Nachrichten". Ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2029 soll ebenfalls bereitliegen.

Geschäftsführer Stephan Reiter sagte bei Sky am Wochenende: "Wir wollen aber den richtigen Mann nach Salzburg holen. In dem Fall ein kleines Wortspiel, aber mit 'richtiger Mann' meine ich natürlich den richtigen für den Posten als Geschäftsführer Sport. Und der soll uns dann wieder dorthin führen, wo wir hingehören."

Salzburg hat "keinen großartigen Stress"

Und weiter: "Der Herr Mann ist vielleicht einer von denen, mit denen wir verhandeln. Ich habe immer gesagt, dass wir was verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt. Wir haben da keinen großartigen Stress."

Besagter Vertrag ist vom 41-Jährigen aber noch nicht unterschrieben worden, denn noch dürfte es bei der Ablösesumme hapern. Wie der "Kurier" berichtet, könnte es bei satten fünf Millionen Euro zu einer Einigung kommen. Mann selbst lehnt aktuell alle Interviews ab und hat die Situation noch nicht kommentiert.