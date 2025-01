× FireAid: Gaga, P!nk, Eilish & Co. rocken für die Opfer der Waldbrände

1985 traten Sting (London), Steven Stills und Graham Nash (Philadelphia) neben unzähligen Topstars bei Live Aid, dem wohl berühmtesten Wohltätigkeitskonzert aller Zeiten, auf. Jetzt sind sie auch bei FireAid dabei. Heute Donnerstag (30. Jänner) steigt im Intuit Dome und im KIA Forum, den beiden größten Hallen in Los Angeles, das Benefiz für die Opfer der verheerenden Waldbrände.

Stills und Nash (o.) war schon bei Live Aid dabei. Shelli Azoff (u.) hatte Idee



Auf Initiative von Shelli Azoff, der Ehefrau von Veranstalter und Plattenfirmen-Legende Irving Azoff (MSG Entertainment), liefern zwei Dutzend Superstars wie Billie Eilish, P!nk, Katy Perry, die Red Hot Chili Peppers oder Rod Stewart eine fünfstündige Mega-Show, die am Freitag ab 3 Uhr früh unserer Zeit auch auf Amazon Prime, Apple TV, YouTube oder Facebook sowie in unzähligen US-Kinos übertragen wird.

Hits: P!nk (o.) und Billie EIlish (u.)

FireAid benefit January 30th at @IntuitDome dedicated to supporting California wildfire victims. Live Nation proud to support. More details here https://t.co/DAOTKtY4Qr pic.twitter.com/CcKjhXBH9A