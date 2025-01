Neue Feuer nahe L.A. ausgebrochen – Evakuierungen

Mehr als 19.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, während weitere 15.000 unter Vorwarnung standen.

Am Mittwoch brach nahe des Castaic Lake, etwa 65 Kilometer nordwestlich von Los Angeles, ein neues Buschfeuer aus, das innerhalb weniger Stunden eine Fläche von über 2.000 Hektar verbrannte. Die als Hughes-Feuer bezeichneten Brände führten zu massiven Evakuierungsmaßnahmen in der Region und bedrohten Schulen sowie Wohngebiete. Mehr als 19.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, während weitere 15.000 unter Vorwarnung standen.

Schnelle Ausbreitung unter widrigen Bedingungen

Das Feuer begann gegen 11 Uhr Ortszeit und breitete sich durch starke Windböen von bis zu 50 km/h und extrem trockene Bedingungen rasend schnell aus. Feuerwehrleute aus mehreren Gemeinden wurden mobilisiert, und Löschflugzeuge der Feuerwehr Los Angeles setzten Feuerhemmer ein, um die Flammen einzudämmen. Trotz des intensiven Einsatzes stellten die Bedingungen eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte dar.

© APA/AFP/FREDERIC J. BROWN ×

Betroffene Gebiete und Evakuierungen

Mehrere Schulen und Nachbarschaften in der Region Castaic waren direkt betroffen. Evakuierungsbefehle galten unter anderem für die Northlake Hills Elementary School und das Castaic Shopping Center, während die Castaic Middle School und die Castaic Elementary School ebenfalls geräumt wurden. Schüler aus diesen Schulen wurden sicher in einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Hasley Canyon gebracht, wie die kalifornische Highway Patrol berichtete.

Zusätzlich wurden Teile der Autobahn Interstate 5 gesperrt, darunter die Ausfahrten bei Lake Hughes Road und Parker Road, um den Zugang für Rettungskräfte zu erleichtern und eine sichere Evakuierung zu ermöglichen.

Fortdauernde Feuergefahr in Südkalifornien

Das Hughes-Feuer ist das jüngste in einer Serie von Bränden, die Südkalifornien in den letzten Wochen erschüttert haben. Südlich des neuen Brandherdes kämpfen Feuerwehrleute weiterhin gegen die Eaton- und Palisades-Feuer, die vor mehr als zwei Wochen begannen und Tausende von Hektar Land in Los Angeles County verwüsteten.