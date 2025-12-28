Überschwemmungen, rote Alarmstufe! Spanien-Urlaub fällt wohl ins Wasser...

Nach schweren Überschwemmungen hat Spanien für Teile der Costa del Sol eine seltene rote Wetterwarnung ausgerufen. Heftige Regenfälle setzten ganze Regionen unter Wasser, zahlreiche Gemeinden sind betroffen.

Nach schweren Unwettern steht die spanische Costa del Sol unter einer außergewöhnlichen Wetterwarnung. Der nationale Wetterdienst rief für insgesamt 27 Gemeinden in der Provinz Málaga die höchste Warnstufe „Rot“ wegen extremer Gefahr aus.

Die Regenfälle führten zu Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen, zerstörten Fahrzeugen und hunderten Einsätzen der Rettungskräfte.Besonders betroffen sind die Regionen Sol und Guadalhorce. Behörden forderten Einheimische und Touristen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Schock-Bilder aus Urlaubs-Oasen

Aufnahmen aus der Region zeigen Straßen, die sich in reißende Flüsse verwandelten. Schlamm- und Geröllmassen rissen Autos und Bäume mit sich, Fahrzeuge trieben durch meterhohes Wasser, Menschen saßen in Gebäuden fest.

Laut Behörden erreichten die Wassermassen stellenweise eine Höhe von mehreren Metern. Die heftigen Regenfälle begannen am Samstag kurz nach Mittag im Westen und zogen sich ostwärts durch die Provinz Málaga. In der Folge wurden Straßen, Häuser und Garagen überflutet.

Flüge umgeleitet, totales Chaos

Auch der Flugverkehr war betroffen. Mehr als 20 Flüge mit Ziel Málaga wurden auf andere Flughäfen umgeleitet, darunter Sevilla, Almería und Granada, zwei Maschinen nach Alicante und eine nach Madrid. Behörden rieten dringend von unnötigen Fahrten ab und empfahlen, in gefährdeten Gebieten höher gelegene Orte aufzusuchen.

Warnstufen auf für andere Gebiete

Nach Angaben des Wetterdienstes könnten innerhalb von zwölf Stunden bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Zusätzlich zur roten Warnstufe wurden orange Warnungen für die Regionen Ronda, Antequera und Axarquía ausgegeben. Entlang der Küste von Granada sowie in den Regionen Valle del Almanzora und Los Vélez in Almería gelten ebenfalls orange Warnungen. Gelbe Warnstufen bleiben unter anderem für Cádiz, Huelva und Teile von Málaga aufrecht.