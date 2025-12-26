Vor Winterstürmen rund 1.500 Flüge in den USA gestrichen

Angesichts von Warnungen vor schweren Winterstürmen und starkem Schneefall im Mittleren Westen und Nordosten der USA haben Fluggesellschaften am Freitag inmitten der winterlich-weihnachtlichen Hauptereisewelle rund 1.500 Flüge gestrichen.

Bis Freitagnachmittag Ortszeit wurden laut der Website Flightaware mindestens 1.490 Flüge annulliert, mehr als 5.900 weitere waren verspätet. Für New York waren für die Nacht auf Samstag bis zu 25 Zentimeter Schnee vorausgesagt.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams erklärte, in der Stadt gelte eine Unwetterwarnung wegen eines Wintersturms. Städtische Mitarbeiter seien zum Schneeräumen der Straßen im Einsatz. Weitere Unwetterwarnungen gab es für die Bundesstaaten Pennsylvania, New Jersey und Connecticut sowie für Teile von Michigan, Massachusetts und Rhode Island. Der US-Wetterdienst NWS sagte für die Region im Norden der Großen Seen Schneefall vorher und warnte vor schwierigen Straßenverhältnissen.

Besonders von den Flug-Streichungen und Verspätungen betroffen waren laut Flightaware die Flughäfen von New York und Chicago. In Kalifornien an der Westküste der USA führten Unwetter unterdessen zu Überschwemmungen. Der Flughafen von Santa Barbara nordwestlich von Los Angeles musste den Betrieb zeitweise einstellen.