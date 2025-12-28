Alles zu oe24VIP
"Haben Fortschritte gemacht" - Trump und Selenskyj verkünden Verhandlungsergebnisse
© getty

In Miami

"Haben Fortschritte gemacht" - Trump und Selenskyj verkünden Verhandlungsergebnisse

Von
28.12.25, 23:03
Teilen

Trump und Selenskyj haben am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr MESZ ihre Verhandlungen beendet. Nach der kurzen Pressekonferenz wird klar: Kein Waffenstillstand, Donbass-Frage ungeklärt, aber man habe "Fortschritte gemacht".

US-Präsident Donald Trump verkündet nach den Gesprächen zu Beginn der Pressekonferenz: „Wir haben Fortschritte gemacht.“ Das Gespräch mit Selenksyj sei exzellent gewesen.

trump selenskyj
© getty

Sicherheitsgarantien "zu 95 Prozent vereinbart"

Zugleich dankte Selenskyj dem US-Präsidenten und nannte das heutige Treffen einen „Meilenstein“. Die Sicherheitsgarantien „sind fast fest vereinbart.“ Trump sprach von 95 Prozent. Dabei geht es um die Sorge der Ukraine, dass Russland die Ukraine künftig erneut angreift, selbst man für jetzt einen Frieden erreichen würde. 

Durchbruch fehlt noch

Ein Durchbruch scheint allerdings nicht völlig erreicht worden zu sein. Trump beantwortete einer Reporterin die Frage - dieser sei aber noch Gegenstand der Verhandlungen.

Donbass-Streitfrage bleibt offen

Auch die Donbass-Frage sei laut Trump noch nicht geklärt worden. Russland stellt Gebietsansprüche auf den Donbass, die Ukraine lehnte bisher Gebietsabtretungen strikt ab. Bei der Pressekonferenz betonte Selenskyj allerdings, dass man noch am Verhandeln sei, ob die Ukraine den Donbass als Freihandelszone abzugeben bereit sei. Außerdem müsse er den Willen "seines Volkes respektieren". 

Putin-Trump-Telefonat vor dem Treffen

Im Vorfeld der Verhandlungen, nur wenige Stunden vor dem Treffen zwischen Selenskyj und Trump, hatte der US-Präsident noch mit Kreml-Machthaber Putin telefoniert. Und er wolle ihn auch nach den Verhandlungen nochmals anrufen.

