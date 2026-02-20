Alles zu oe24VIP
Trump-Hammer: Er will jetzt geheime Alien-Akten freigeben

UFOs

Trump-Hammer: Er will jetzt geheime Alien-Akten freigeben

20.02.26, 15:57
Teilen

US-Präsident Donald Trump will Akten der Regierung zu UFOs und Außerirdischen veröffentlichen lassen.  

Trump erklärte am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social, aufgrund des "enormen Interesses" werde er Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere zuständige Ministerien und Behörden anweisen, mit der "Identifizierung und Freigabe" von Akten zu "außerirdischem Leben, unbekannten Luftphänomenen (UAP) und unbekannten Flugobjekten (UFOs)" zu beginnen.

Geheime Dokumente  

Trump äußerte sich nicht dazu, ob er auch geheime Dokumente veröffentlichen lassen will. Alle Akten sollen seinen Angaben zufolge Informationen im Zusammenhang "mit diesen hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Angelegenheiten" enthalten.

Informationen über Außerirdische  

Kurz zuvor hatte Trump seinem Vorgänger Barack Obama noch vorgeworfen, "geheime Informationen" über Außerirdische preisgegeben zu haben. Obama hatte am vergangenen Wochenende in einem Podcast auf die Frage nach der Existenz von Außerirdischen im Scherz geantwortet: "Es gibt sie, aber ich habe sie nicht gesehen."

