"Krank"und "ekelhaft" - Shitstorm für Heidi Klum und Tochter Leni in Dessous

Viele Follower finden es verstörend, dass Heidi in einem Video das Höschen ihrer Tochter berührt

Es ist bereits Tradition: Heidi Klum (51) und ihre Tochter Leni (20) lassen für Intimissimi fast alle Hüllen fallen. Genauso ist es bereits Tradition, dass sich die Leute darüber echauffieren.

Mehr lesen:

Video sorgt für Kritik

Für die neueste Herbst/Winter-Kollektion von Intimissimi ließen sich Heidi und Leni unter dem Motto "The Art of Italian Film" inszenieren. Die Bilder der neuen Kampagne wurden von Rankin (58) festgehalten, einem langjährigen Begleiter von Heidi Klum, der auch oft bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen ist. Thomas Hayo (55) übernahm wie gewohnt die kreative Leitung des Shootings.

In dem kurzen Werbeclip, den Intimissimi postete, ist zu sehen, wie Heidi Klum am Höschen ihrer Tochter zieht. Diesen Anblick ertragen viele der Follower nicht. "Heidi sollte sich endlich zurückziehen und nicht in der Karriere ihrer Tochter herumpfuschen", "das ist einfach nur ekelhaft, wie sie das Höschen ihrer Tochter hält" und "Mutter und Tochter in Dessous ist irgendwie etwas krank", lauten drei der zahlreichen Negativ-Kommentare.





Kritik hin oder her - so lange darüber diskutiert wird, hat die Kampagne für Intimissimi wohl den höchsten Werbewert.