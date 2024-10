Mama-Tochter-Selfie: Heidi Klum "oben ohne"

In einem Instagram-Schnappschuss zeigt sich das Topmodel mal wieder überraschend privat.

Heidi Klum befindet sich derzeit in Deutschland, möglicherweise für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel". Während sich die 51-Jährige zwischen den Dreharbeiten und ihren glamourösen Red Carpet-Auftritten stets makellos gestylt zeigt, präsentiert das Supermodel nun auf Instagram eine ganz andere, authentische Seite. In einem supersüßen Mutter-Tochter-Schnappschuss gewährt Heidi ihren Fans einen Blick auf ihre uneitle Seite.

Heidi Klum zeigt sich ungeschminkt mit Mama Erna

In ihrem neuesten Beitrag zeigt sich Heidi vollkommen ungeschminkt. Doch auf Make-up kann das Model zukünftig öfter verzichten, denn frisch aus Los Angeles eingeflogen, begeistert sie mit einem beneidenswert Teint. Wer braucht bei so einem sonngeküssten Look denn schon Concealer, Foundation & Co.?

In der Bildunterschrift schreibt sie: "Müde, aber ich hab es endlich nach Deutschland geschafft. Und schaut mal, wer mich am Flughafen abgeholt hat." Gemeint ist ihre "Mutti", Erna. Auch Mama Klum zeigt sich ungeschminkt und lächelt fröhlich in die Kamera. Die 80-Jährige sieht dabei mindestens zehn Jahre jünger aus als sie eigentlich ist. Jetzt ist klar, von wem Heidi ihre guten Gene hat!

Fans feiern Heidi Klums Mama-Tochter-Foto

Das Posting sorgt in den sozialen Medien für Begeisterung. Für den authentischen Schnappschuss regnet es von den Fans zahlreiche "Gefällt mir"-Herzen. Der Anblick der beiden ungeschminkten Beauties ermutigt dazu, die eigene natürliche Schönheit zu schätzen.