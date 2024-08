Double Denim: Heidi Klum trägt schon jetzt den größten Herbsttrend

In Kalifornien hüllt sich Heidi Klum von Kopf bis Fuß in Jeans und zeigt, dass Double-Denim diesen Herbst ein absolutes Must-have ist.

Die Tage werden wieder kürzer, die Morgenstunden zunehmend frostig und so langsam fallen die ersten Blätter von den Bäumen. Höchste Zeit also, einen Blick auf die Herbstmode 2024 zu werfen! Dabei richten sich unsere Blicke auf Heidi Klum, denn das Topmodel weiß genau, was in diesem Herbst angesagt ist.

Heidi Klum macht Double Denim zum Must-have im Herbst

Laut der GNTM-Chefin lautet das Trendmaterial der Stunde: Denim - und zwar im Doppelpack. Im sonnigen Pasadena zeigt sich die 51-Jährige am Dienstag in einem schicken Jeans-Ensemble und trägt den robusten Baumwollstoff von Kopf bis Fuß. Denn Jeans tragen wir diesen Herbst nicht nur als Hose, sondern auch als Kleid und Tasche, wie Heidi Klum mit ihrem lässigen Streetstyle beweist.

© Getty Images ×

Das Model wählte ein dunkelblaues Midikleid im Denim-Look. Der V-Ausschnitt und hoher Schlitz an den Beinen setzt ihre Kurven perfekt in Szene. Besonders auffällig? Die abgestimmte Chanel-Handtasche im Trendstoff, die das Outfit sofort zum Statement-Look macht. Dazu kombiniert Heidi Klum eine eckige Sonnenbrille in Schwarz und Glitzer-Pumps vom Louboutin.

© Getty Images ×

Den herbstlichen Jeans-Look von Heidi Klum schauen wir uns definitiv für die Übergangszeit ab – und setzen auf ähnliche Modelle in Denim-Blue! Das beste an dem Trend? Denim-Outfits sind nicht nur alltagstauglich, sondern können mit den richtigen Accessoires auch elegant gestyled werden. Wer mag, kombiniert für den stylischen Allover-Denim-Look auch noch eine Jeansjacke in einem ähnlichen Farbton dazu - somit sind wir auch für die kältere Jahreszeit gewappnet!