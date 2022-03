Lkw-Lenker von tonnenschwerer Betonplatte erdrückt

Der 57-Jährige hat beim Abladen vorzeitig die Spanngurte gelöst.

Taufkirchen an der Trattnach/Passau. Ein Lastwagenlenker aus Passau ist am Donnerstag in Taufkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) von einer rund fünf Tonnen schweren Betonplatte tödlich verletzt worden. Der 57-Jährige Deutsche hatte beim Abladen die Spanngurte gelöst, noch bevor die Platte durch den Lastenkran gesichert war. Dadurch fiel das Betonteil auf den Mann, er starb noch an der Unfallstelle, berichteten Polizei und Feuerwehr.