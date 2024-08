× Die Stars machen das Unterhemd zum heißen Sommertrend

Trotz seiner Einfachheit hat sich das schlichte weiße Top zu einem der größten Sommer-Modetrends entwickelt. Auch Stars wie Dua Lipa, Zendaya und Emily Ratajkowski wurden in letzter Zeit in dem It-Piece gesichtet.

Während das weiße Top lange Zeit eher als Unterhemd oder Schlafanzug zum Einsatz kam, avanciert es jetzt zu einem angesagten Fashion-Trend. Vielseitigkeit und Komfort machen es zu einem unverzichtbaren Begleiter für vielfältige Aktivitäten während der warmen Jahreszeit. Das wissen auch die Stars und tragen das Trend-Teil zu jeder Gelegenheit. Und das Beste? Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Sie das Must-have bereits im Kleiderschrank! Außerdem ist der Trend geschlechtsneutral und kann von Modefans in allen Geschlechtern getragen werden.



Diese Stars setzen auf das Trend-Teil

Zendaya

© Getty Images ×

Für Schauspielerin Zendaya gehört das Tanktop zu den Sommerfavoriten des Jahres. Der minimalistische Schnitt und die cleane Farbe in Kombination mit der sportiven Rippenstruktur verleihen dem Tanktop genau den richtigen Mix aus Eleganz und Lässigkeit. Da das Top schon so eng anliegt und figurbetont ist, sollte der Rest des Looks eher lässig und weiter geschnitten sein. Das sorgt für eine moderne Silhouette und macht das Outfit erst so richtig interessant.

Emily Ratajkowski

© Getty Images ×

Auch Emily Ratajkowski ist Fan des Unterhemds und macht das simple Kleidungsstück zum Hingucker. Bei einem Hundespaziergang in New York City schlendert das Model lässig durch die Straßen. Im Sommer hat das It-Piece gleich mehrere Vorteile: Der ärmellose Schnitt ermöglicht eine angenehme Luftzirkulation und verhindert unangenehmes Schwitzen. Das macht das Tanktop zu einem äußerst komfortablen Kleidungsstück für heiße Tage! Falls man doch einmal ins Schwitzen gerät, sind die Schweißflecken auf dem hellen Stoff auch nicht so leicht sichtbar.

Dua Lipa

© Getty Images ×

Dua Lipa beweist: Das weiße Tanktop ist ein wahres Styling-Wunder! Die neutrale Farbe Weiß harmoniert mit nahezu jedem Outfit und kann mühelos mit verschiedenen Stilen kombiniert werden. Ob zu bequemen Shorts für den Strandtag, lässigen Jeans für einen Ausflug in die Stadt oder zu eleganten Röcken und weit geschnittenen Hosen für ein sommerliches Abendessen - das schlichte weiße Top passt sich jeder Gelegenheit an. Dua Lipa trägt eine kurze Version des Unterhemds und führt es zu einem Festival-Besuch aus.

Stefanie Giesinger

Styling-Inspiration liefert uns auch Stefanie Giesinger, die das schlichte Oberteil im Y2K-Style trägt. Die Kombination aus weißem Tanktop und XXL-Jeansrock verleiht dem Look einen lässigen Touch.