× Bizarre Mode: So skurril ist die Fashion Week in Kopenhagen

Die Modewelt steht niemals still. Derzeit findet in der dänischen Hauptstadt die Copenhagen Fashion Week statt und diese bringt vor allem eine Fülle von Farben, ausgefallenen Designs und skurrilen Accessoires.

Auf der diesjährigen Copenhagen Fashion Week vom 5. bis 9. August zeigen Scandi-Marken ihre neuesten Kollektionen für Frühling und Sommer 2025. Neben Mailand, Paris und New York gilt Kopenhagen mittlerweile als DER Ort für zukünftige Mode-Visionen und die Hygge-Stadt gibt inzwischen die Trends vor.

Copenhagen Fahsion Week: Die ausgefallensten Streetstyles

Faltenröcke, Cowboystiefel und flauschige Accessoires: Wenn sich jemand mit ausgefallenem Style auskennt, dann sind das eindeutig die Skandinavierinnen. Denn wer sich die Outfits der Front Row, Scandi-Influencer:innen und Promis anschaut, die sich vor den Showgeländen tummeln, sieht vor allem eins: kreativen Style. Oft werden kontrastreiche Texturen übereinandergelegt und gewagte Prints gemixt. Wir zeigen die besten Looks, die während der Fashion Week auf den Straßen Kopenhagens und auf dem Laufsteg getragen wurden.

Bye Bye Quiet Luxury: Plüsch ist in!

Von Hello Kitty über Minnie Mouse bis hin zu Donald Duck – Plüschtier-Anhänger sind diese Saison nicht mehr wegzudenken. Wo man auch hinsieht, fallen einem die bunten Plüschtiere ins Auge. Gestartet hat diesen Trend das Modehaus Miu Miu, das in seiner Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 bunte Taschenanhänger präsentierte. Schnell ging der Trend zu Taschenanhängern in den sozialen Medien viral und hat sich mittlerweile zu einem Mega-Hype entwickelt. Zudem sind die lustigen Anhänger eine gute Möglichkeit seine Handtaschen aufzupeppen, ohne sie komplett neu kaufen zu müssen.

„Quiet Luxury“ war gestern, auf dem Laufsteg sind jetzt farbenfrohe Stofftiere zu sehen. Der Trend vom leisen Luxus scheint immer mehr zu verblassen, um Platz für verspieltere Designs zu machen. Deshalb entwarf Simon Wick von (Di)vision für seine Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 einen Mantel aus Stofftieren. Angesichts der schweren Zeiten bringt die bunte Mode auch mehr Spaß ins Leben.

Bunter Stilmix

Das wichtigste der Copenhagen Fashion Week ist es, den individuellen Style hervorzuheben. Mit gestrickten Einzelstücken oder einem kreativen Stilmix gelingt das im Handumdrehen. So wird der Spitzenrock auch über einer weiten Jeans getragen oder das Fußballtrikot mit Blümchenmuster kombiniert.

Langweilig wir es modetechnisch auf der Copenhagen Fashion Week garantiert nicht.