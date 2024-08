Stars machen den Pyjama-Look jetzt Strand-tauglich

Der Pyjama eignet sich nicht nur zum Schlafengehen, sondern kann auch als bequemes Strandoutfit dienen. Emily Ratajkowski, Sylvie Meis und Co. zeigen, wie's geht!

An heißen Tagen lautet das Motto: Je bequemer, desto besser! Wie schön wäre es, einfach direkt aus dem Bett an den Strand rollen zu können, ohne sich umzuziehen? Dieser Traum ist nun tatsächlich Realität geworden. Denn Pyjamas sind der neueste Trend am Beach, und die Promis lieben den lässigen Look im Sommer.

Strand-Party wird zur Pyjama-Party

Pyjama-Looks sind schon länger alltagstauglich, besonders Pyjama-Hosen und Shorts liegen absolut im Trend. Die lässigen Hosen werden im Sommer mit edlen Pieces wie Blusen und Westen kombiniert. Wie stylisch das aussehen kann, zeigen zahlreiche Fashionistas auf Instagram, wie etwa die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und Influencerin Liz Kaeber. Zu einem weißen, rückenfreien Neckholder-Top stylt sie eine weite, weiße Pyjamahose mit schwarzen Streifen.

Auch Pyjama-Hemden werden jetzt lässig gestylt. Topmodel Emily Ratajkowski zeigt, wie perfekt sie sich als Strand-Cover-Up eignen. Ihr Look war, wie gewohnt, ziemlich sexy: Unter ihrem Pyjama, bestehend aus einem Oversize-Hemd und dazu passenden Shorts, trägt sie einen winzigen Bikini. Luftig und stylisch: Ein idealer Beach-Look!

Dass man im Pyjama-Look nicht nur am Strand eine gute Figur macht, sondern auch in der City der Hitze entflieht, beweist Sylvie Meis. Die Moderatorin teilt einen Schnappschuss, in dem sie ein Pyjama-Set trägt. Sie kombinierte ein blau-weiß gestreiftes Oversized-Hemd mit passenden Boxershorts und einem Bustier-Top im gleichen Muster. Dazu trägt sie eine weiße Sonnenbrille und eine Dior-Tasche.

Ob Hose, Hemd oder beides: Die fließenden Stoffe wirken im Sommer kühlend und sorgen dafür, dass wir auch bei den höchsten Temperaturen top gestylt bleiben.