Blake Lively packt aus: Dieses Geheimnis steckt hinter ihrer Walle-Mähne

Blake Lively ist für viele DIE Haar-Ikone Nummer Eins. Umso begeisterter sind ihre Fans, da die Schauspielerin jetzt ihre eigene Haarpflegelinie auf den Markt bringt. Gleichzeitig enthüllte sie das Geheimnis ihrer Walle-Mähne.

Spätestens seit „Gossip Girl“ ist Blake Lively für ihre voluminöse Haarpracht bekannt. Zwar hat die 36-Jährige schon einige Haar-Experimente hinter sich – von goldblond bis kupferrot und brünett – dank einiger Beauty-Tricks sind ihre Haare dennoch lang, dick und fluffig geblieben. Daher erscheint es nur logisch, dass Blake jetzt ihre eigene Beauty-Marke namens „Blake Brown“ auf den Markt bringt, die sich natürlich um ihr Markenzeichen dreht. Im ersten Interview über die neue Brand plauderte sie aus dem Nähkästchen und verriet uns endlich ihr Haargeheimnis.

Blake Lively stellt neue Haarpflegeserie vor





Am Abend nach der Deadpool & Wolverine-Premiere ihres Ehemanns Ryan Reynolds, traf sich Lively mit Schönheitsredakteur:innen und stellte ihre neue Beauty-Marke vor. Doch wenn man sich Blakes Produktlinie ansieht, fällt eines auf: Der Conditioner fehlt! Und das aus gutem Grund. „Ich kenne niemanden in meiner Branche, der einen Conditioner benutzt.", so Lively.

Auf diesen einfachen Haar-Trick schwört Blake Lively

Statt Conditioner setzt Blake nämlich auf eine andere Pflegeroutine und diese besteht lediglich aus einem Shampoo und einer Haarmaske. „Das Haar braucht genau zwei Dinge: Kraft und Feuchtigkeit", sagt Lively. Die Schauspielerin entdeckte diese Technik erstmals, nachdem ihr Haar wegen ihrem ersten Filmdreh schwer geschädigt wurde: „Es war einfach so geschädigt und kaputt. Ein Friseur erklärte mir, dass dieser Prozess es retten könnte.“

Traumhaare wie Blake Lively: So geht‘s

Ihr Haarpflegesystem sieht daher folgendermaßen aus: Zuerst wäscht sich Blake ihre Haare mit Shampoo. Manchmal kann es notwendig sein, die Haare zweimal zu waschen, wenn sie stark verunreinigt sind oder viel Produkt in den Haaren ist. Anschließend trägt die vierfache Mutter eine Haarmaske in den Spitzen auf, die sie für mindestens 30 Sekunden einwirken lässt. Danach ausspülen und fertig!

Das Sortiment umfasst insgesamt acht Produkte und soll am 4. August auf den Markt kommen. Es besteht aus zwei Shampoo- und Maskensets, die einmal Kraft und einmal Feuchtigkeit spenden sollen. Blake schwört darauf, diese Sets immer abwechselnd zu verwenden, um das Haar optimal zu unterstützen.

Das steckt hinter Blake Brown

Doch wer ist eigentlich Blake Brown? Bei ihrem Markennamen handelt es sich tatsächlich um Blakes richtigen Namen! Genau gesagt um den Namen ihres Vaters. Dieser hat den Nachnamen ihrer Mutter übernommen. „Lively stammt von meiner Mutter und Brown von meinem Vater.", verriet Blake. Sieben Jahre dauerte die Entwicklung ihrer Haarpflegeserie bis zufrieden war und bald können auch wir Haare wie Blake haben!