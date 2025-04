× Obwohl ihn niemand will: Das ist DER beste Sitzplatz im Flieger

Alle streiten sich um die besten Sitzplätze im Flugzeug – Fenster, Notausgang, vorne! Aber kaum jemand merkt: Der wahre Geheimtipp liegt ganz woanders. Welcher Platz das ist? Sie werden überrascht sein...

Fensterplatz? Ja, nett. Gangplatz? Praktisch. Notausgang? Viel Beinfreiheit, klar. Doch während alle brav nach vorne stürmen oder die heiß begehrten Mittelreihen blockieren, bleibt ein Platz im Flugzeug fast immer übrig – und das völlig zu Unrecht.

Obwohl ihn niemand will: Das ist DER beste Platz im Flugzeug

Denn der wirklich beste Platz? Der ist… ganz hinten. Ja, Sie haben richtig gelesen: die letzte Reihe.

Hier sollten sie im Flieger wirklich sitzen:

© Getty Images ×

1. Früher sitzen statt ewig stehen

Bei vielen Billigfluglinien werden die Fluggäste per Bus zum Flieger gekarrt. Und was passiert dann? Richtig – es wird vorne und hinten eingestiegen. Und wer sich ganz hinten platziert, ist oft als Erstes am Platz, während die anderen noch mit ihrer Kabinentrolley-Tetris-Meisterschaft kämpfen.

2. Sicherheit geht vor

Auch wenn wir’s alle lieber nicht brauchen: Im Falle eines Falles (Sie wissen schon, dieser berühmte „Fall aus 10.000 Metern“) sind die hinteren Sitzreihen statistisch gesehen die sichersten im ganzen Flieger. Klingt makaber, ist aber beruhigend.

3. Kein Geruckel von hinten

Wissen Sie, was es in der letzten Reihe nicht gibt? Eine Sitzreihe dahinter! Das bedeutet: Keine kleinen Turn-Weltmeister:innen, die gegen Ihre Rückenlehne treten. Keine ungewollten Rückenmassagen durch zappelige Mitreisende. Herrlich.

Beim nächsten Flug einfach mal den Hype um die vorderen Reihen ignorieren und mit einem entspannten Grinsen ganz nach hinten durchmarschieren. Da sitzt es sich nämlich am besten.