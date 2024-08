× Darum sollten Sie Ihren Koffer niemals mit einem Band markieren

Viele Koffer sehen gleich aus. Um das eigene Gepäck schnell zu erkennen, entscheiden sich viele Menschen dazu, ein buntes Band oder Schild an den Koffer anzubringen. Warum das zu Problemen führen kann, verraten wir hier.

Laut Daten von „Euclaim“ gehen mehr als 20 Millionen Gepäckstücke weltweit jedes Jahr bei Flügen verloren oder kommen verspätet am Zielflughafen an. Keiner Wunder also, dass immer mehr Passagiere auf die Aufgabe ihrer Koffer verzichten und lieber nur mit Handgepäck reisen. Das spart nicht nur Stress, sondern auch viel Geld. Doch für längere Reisen bleibt einem nichts anderes übrig, als einen Koffer aufzugeben. Um das eigene Gepäck auch schnell am Gepäckband zu erkennen, bringen viele Reisende gerne bunte Bänder oder Accessoires an den Koffer an. Doch ausgerechnet das kann fatal sein.

Warum Bänder und Co. am Koffer keine gute Idee sind

Ein Gepäckabfertiger vom Flughafen Dublin verriet, dass das Anbringen von Bändern, Schleifen und Co. dafür sorgen kann, dass das Gepäck zu spät ankommt. Gegenüber dem Nachrichtenportal „RSVP Live“ erklärt der Experte, dass die Bänder, die die Reisenden zur Identifizierung an den Koffer anbringen, zu Problemen beim Scannen des Gepäcks führen können. Zwar stechen die Gepäcksstücke aus der Masse heraus, doch beim Scanner sorgen diese Accessoires für Verwirrung. Das sorgt dafür, dass der Koffer manuell bearbeitet werden muss und somit den Flug verpassen kann.

© Getty Images ×

Verzichten Sie also lieber auf Riemen, Schnüre oder Bänder an Ihrem Koffer und entfernen Sie auch alte Aufkleber von zurückliegenden Flügen, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Damit Sie Ihren Koffer besser identifizieren, greifen Sie am besten zu kräftigeren Farben oder Mustern, sodass Sie Ihren Koffer garantiert unter allen anderen wiedererkennen.

Tipps, damit der Koffer nicht verloren geht

Keine gefährlichen Gegenstände oder Marzipan einpacken

Jeder aufgegebene Koffer durchläuft eine Sicherheitskontrolle und muss geröntgt werden, bevor er ins Flugzeug verladen wird. Muss er wegen auffälliger Gegenstände geöffnet werden, kann es sein, dass er den Flieger verpasst. Verzichten Sie also unbedingt auf Messer, Waffen oder Feuerwerkskörper. Auch Marzipan sollten Sie auf keinen Fall in den Koffer packen. Klingt ungewöhnlich, aber die Süßigkeit hat die gleiche Dichte wie einige Sprengstoffe, sodass das Gepäck beim Sicherheitscheck herausgenommen werden könnte.

Selfie mit dem Koffer machen

Bevor Sie Ihren Koffer aufgeben, sollten sie unbedingt ein Erinnerungsselfie machen. Im Verlustfall kann ein Foto des eigenen Gepäckstücks für die Flughafenmitarbeiter:innen sehr hilfreich sein, um es schnell unter vielen anderen ausfindig zu machen.

Einen A4-Zettel in den Koffer legen

Außerdem kann es helfen, einen A4-Zettel ganz oben in den Koffer zu legen und darauf den Namen, E-Mailadresse und Telefonnummer sowie die Buchungsnummer des Fluges zu notieren. Falls der Koffer fehlgeleitet wird, können die Mitarbeiter:innen diesen anhand des Zettels schnell der richtigen Person zuordnen.