Stressfreie Flughäfen im Ranking: Hier herrscht derzeit kein Flug-Chaos

Aktuell kämpfen zahlreiche Flughäfen mit Chaos. Ein Ranking verrät jetzt, auf welchen europäischen Flughäfen es aktuell ruhiger zugeht. Die Ergebnisse sind durchaus überraschend: Mit dabei ist ein britischer Flughafen, zwei italienische Flughäfen, und sogar ein Flughafen auf einer Balearen-Insel.

Nichts trübt die Vorfreude auf die freien Tage so schnell, wie ein Chaos beim Check In, lange Warteschlangen vor der Sicherheitskontrolle, volle Terminals und Flugverspätungen oder sogar Ausfälle. Doch gibt es überhaupt Flughäfen, an denen wir uns über solche Probleme keine Sorgen machen müssen?

Die Mietwagenexperten von StressFreeCarRental.com haben nun Daten von Flughäfen in ganz Europa gesammelt, um eine Liste derjenigen zu erstellen, die derzeit am wenigsten stressig zu besuchen sind. Die Anti-Stress-Kriterien umfassen Statistiken zur Gesamtzahl der Passagiere pro Jahr, Entfernung zum Stadtzentrum, Parkgebühren für eine Woche, die Gesamtzahl der Restaurants und eine Qualitätsbewertung (basierend auf Bewertungen von Passagieren, die über die Live-Flugverfolgungsseite Flight Radar Flughäfen bewertet haben). Jeder Faktor erhielt eine Punktzahl zwischen eins und zehn und wurde für jeden Flughafen addiert, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten.

Wir verraten Ihnen die 10 stressfreiesten Flughäfen in Europa.

An diesen Flughäfen vermeiden Sie das Flughafen-Chaos

10. Flughafen Cagliari Elmas, Italien

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 4.396.594

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 10,4

Parkgebühr für eine Woche (€): 63

Anzahl der Restaurants: 11

Bewertung in Prozent: 71

Gesamtpunkte: 18

9. Flughafen Turin, Italien

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 4.193.881

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 18,8

Parkgebühr für eine Woche (€): 40

Anzahl der Restaurants: 13

Bewertung in Prozent: 74

Gesamtpunkte: 20

8. Flughafen Trondheim, Norwegen

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 3.803.933

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 32,5

Parkgebühr für eine Woche (€): 53,97

Anzahl der Restaurants: 7

Bewertung in Prozent: 78

Gesamtpunkte: 22

7. Flughafen Korfu, Griechenland

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 3.749.106

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 3,3

Parkgebühr für eine Woche (€): 0

Anzahl der Restaurants: 12

Bewertung in Prozent: 68

Gesamtpunkte: 23

6. Flughafen Newcastle, Großbritannien

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 4.127.000

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 10,3

Parkgebühr für eine Woche (€): 102,82

Anzahl der Restaurants: 9

Bewertung in Prozent: 80

Gesamtpunkte: 25

5. Flughafen Hannover, Deutschland

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 3.955.425

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 13,3

Parkgebühr für eine Woche (€): 44

Anzahl der Restaurants: 6

Bewertung in Prozent: 76

Gesamtpunkte: 27

4. Flughafen Menorca, Spanien

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 3.900.935

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 6,8

Parkgebühr für eine Woche (€): 36

Anzahl der Restaurants: 5

Bewertung in Prozent: 81

Gesamtpunkte: 30

3. Flughafen Vilnius, Litauen

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 3.915.960

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 6,4

Parkgebühr für eine Woche (€): 45,5

Anzahl der Restaurants: 10

Bewertung in Prozent: 80

Gesamtpunkte: 33

2. Flughafen Luxemburg, Luxemburg

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 4.114.291

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 7,6

Parkgebühr für eine Woche (€): 91,21

Anzahl der Restaurants: 9

Bewertung in Prozent: 83

Gesamtpunkte: 34

1. Flughafen Billund, Dänemark

Anzahl der Passagiere im Jahr 2022: 3.712.400

Entfernung zum Stadtzentrum (km): 5,9

Parkgebühr für eine Woche (€): 62,41

Anzahl der Restaurants: 5

Bewertung in Prozent: 80

Gesamtpunkte: 39

Wer einen stressfreien Urlaub möchte, sollte sich daher von diesen Zielen inspirieren lassen.