Flug-Chaos: Diese Airlines hatten die meisten Verspätungen in Österreich

Aktuell kämpfen zahlreiche Airlines mit Verspätungen und Ausfällen. Die Urlauber sind genervt. Lesen Sie hier, bei welchen Fluggesellschaften es zuletzt zu den meisten Problemen kam.

Die Urlaubssaison erreicht ihren Höhepunkt und die Airlines sind teilweise am Limit. Leserreporter berichten von Chaos an Flughäfen, Verspätungen und Flug-Ausfällen. Wie von oe24 berichtet, kam es allein letzte Woche (21.07 - 26.07) zu 822 Verspätungen und 44 Ausfällen in Österreich.

Die höchste Verspätungsquote im angegebenen Zeitraum hatte dabei die Fluggesellschaft "Pegasus" mit 86,36 Prozent, dicht gefolgt von "Sun Express" mit 83,78 Prozent. Allerdings flogen beide Airlines nicht einmal 40 Flüge in Österreich. Aussagekräftiger sind etwa die Zahlen, die oe24 von "Flightright" erhalten hat, der Austrian Airlines, Eurowings oder Ryanair.

© Flightright ×

Bei 1.003 Flügen waren bei der AUA 432 verspätet, was einer Quote von 43,07 Prozent entspricht. Ryanair hatte 97 Verspätungen bei 327 Flügen in Österreich (29,66 Prozent). Bei Eurowings sieht es ähnlich aus: Von 113 Flügen waren 32 verspätet - jedoch wurden noch zusätzlich 14 Flieger komplett storniert.