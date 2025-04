9 harte Wahrheiten über die Liebe

Wer in der Liebe und im Leben das große Glück finden möchte, der darf zunächst lernen, sich selbst zu lieben. Leichter gesagt als getan? Eine Autorin und Beziehungscoachin zeigt in ihrem neuen Buch, wie es gelingen kann.

Wer wünscht sich nicht eine gesunde, erfüllende und dauerhafte Beziehung? Doch wer oder was bestimmt, ob wir eine solche Beziehung führen können? Der Partner? Die Lebenserfahrung? Der Freundeskreis? Das Universum? Weder noch!

Eigenverantwortung. Denn: „Wenn wir eine bedeutungsvolle Beziehung voller Verbundenheit, Sicherheit und Intimität haben wollen, müssen wir Verantwortung übernehmen. Eine Beziehung ist wie ein Spiegel: Sie reflektiert unsere Beziehung zu uns selbst“, schreibt die Podcasterin und Coachin Jillian Turecki auf radikal ehrliche Art und Weise in ihrem aktuellen psychologischen Beziehungsbuch „It begins with you – 9 Wahrheiten über die Liebe, die dein Leben verändern werden“.

Beziehungscoach und Autorin Jillian Turecki © Lex Merico ×

Wie wir Stärken und Schwächen nutzen können

Turecki präsentiert zentrale Erkenntnisse über das Leben und die Liebe, die uns dazu ermutigen, uns mit all unseren Stärken und Schwächen anzunehmen, emotionale Muster zu erkennen, gesunde Grenzen zu setzen und das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Für Sie haben wir einen Blick ins Buch geworfen und die „9 Wahrheiten über die Liebe“ kurz zusammengefasst. Viel Freude beim Schmökern, Reflektieren und ins Tun kommen!

Wahrheit 1: „Es beginnt bei dir!“

Haben Sie sich schon einmal nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner Ihrer bisherigen Beziehungen gefragt? Nein, es sind nicht die narzisstischen Persönlichkeitszüge Ihrer Ex-Partner. Und auch nicht deren lästige Angewohnheiten, wie etwa umherliegende Socken. All Ihre Beziehungen haben eines gemeinsam: Sie! „Ich weiß, dass diese Pille durchaus schwer zu schlucken ist, aber sie ist notwendig“, schreibt Jillian Turecki. Denn ohne ein Verständnis für diese Wahrheit würden wir uns in Beziehungen weiterhin machtlos, frustriert und in die Opferrolle gedrängt fühlen. Das Ziel ist aber ein ganz anderes: nämlich Empowerment, die Fähigkeit, das eigene Leben und damit die Liebe selbst in die Hand zu nehmen! Das Credo: Raus aus der Ohnmacht, rein in die Kontrolle! Eine der wirkungsvollsten Fragen, die wir uns selbst dabei stellen könnten, sei: „Inwiefern bin ich für das verantwortlich, was in meinem Liebesleben schiefläuft?“ Schnappen Sie sich Ihr Tagebüchlein – und reflektieren Sie drauflos.

Eine Beziehung ist wie ein Spiegel, der zeigt, wir wir uns selbst sehen. © Getty ×

Wahrheit 2: „Deine Gedanken sind ein Schlachtfeld“

Wieder etwas zum Nachdenken: Wann leiden Beziehungen am meisten? „Wenn wir stur an einer vorgefassten Meinung festhalten, nicht kommunizieren und uns Dinge einbilden, die mit der Realität wenig zu tun haben“, erklärt Turecki. Wenn wir unsicher, argwöhnisch oder skeptisch gegenüber den Gefühlen anderer sind, beginnen wir – anstatt zu kommunizieren – zu interpretieren. Wir denken, wir wüssten, was der andere denkt und fühlt – dabei haben wir keine Ahnung. Doch die eigenen Gedanken werden zu einem Schlachtfeld, nur wir selbst können das „Overthinking“ beenden. Und zwar indem wir uns zum Beispiel durch Sport und Bewegung aus der Gedankenspirale aussteigen, den Fokus auf andere Dinge verlagern oder uns mit lieben Personen austauschen, um einen Blick von außen zu bekommen.

Wahrheit 3: „Lust ist nicht dasselbe wie Liebe“

Die blanke Wahrheit ist: Es existiert niemand, um uns zu vervollständigen. Die Vorstellung, dass es jemanden gibt, der den perfekten Liebhaber, Ehemann, besten Freund, Psychotherapeuten und Co. in einer Person vereint, ist zwar tief in unserer Psyche verankert, schadet unseren romantischen Beziehungen allerdings erheblich, da sie falsche Erwartungen weckt. Abgesehen davon verfallen viele Menschen der Lust oft durch ihre projizierten Illusionen voneinander. Turecki dazu: „Reife Liebe sagt aber: Ich sehe dich in all deinen Facetten und akzeptiere dich in all deinen Facetten.“ Lieben sei dabei nicht nur ein Gefühl, sondern eine bewusste Ausübung, ein tägliches Ritual.

Wahrheit 4: „Du musst dich selbst lieben“

Die Autorin bringt es weiters ungeschönt auf den Punkt: „Wann immer unser Bedürfnis nach der Liebe einer Person stärker ist als unsere Selbstliebe, werden wir uns auf der Suche nach ihrer Aufmerksamkeit oder Anerkennung über kurz oder lang selbst aufgeben.“ Häufig seien toxische beziehungsweise missbräuchliche Beziehungen die Folge. Wie gelingt es uns also, uns selbst ausreichend wertzuschätzen und unseren Selbstwert zu steigern? Indem wir zum Beispiel im allerersten Schritt schätzen, was wir in unserem bisherigen Leben gemeistert haben – ganz gleich ob Liebeskummer, Krankheit, Stress am Arbeitsplatz, finanzielle Probleme, wichtige Entscheidungen, Abschlüsse oder Erfolge.

„It begins with you – 9 Wahrheiten über die Liebe, die dein Leben verändern werden“, erschienen bei Fischer um 18 Euro. © Fischer ×

Wahrheit 5: „Du musst dich mitteilen“

Nicht um das, was wir brauchen, zu bitten, keine Grenzen zu ziehen, die tiefsten Gefühle nicht mit dem Partner zu teilen – all das tun viele von uns, um den Partner nicht zu vergraulen bzw. zu verlieren. Die Folge sei, so Turecki, ein „Teufelskreis ineffektiver Kommunikation“. „Die Wahrheit ist, dass wir paradoxerweise bereit sein müssen, unseren Partner zu verlieren, wenn wir irgendeine Chance haben wollen, unsere Beziehung zu bewahren.“ Man könnte das Ganze aber auch so betrachten, dass die Wahrheit auszusprechen zwar bedeutet, eine Beziehung zu verlieren, wir damit aber uns selbst retten: vor einem unauthentischen Dasein und oberflächlichen Miteinander. Denn letztlich wirke sich das Verschweigen der Wahrheit nicht nur auf die Beziehung mit jemand anderem, sondern auch auf die Beziehung zu uns selbst aus.

Wahrheit 6: „Du musst dein bestes geben“

Zu Beginn einer Beziehung geben wir alles, schenken dem Partner Aufmerksamkeit, Blumen, machen uns hübsch, planen Dates, haben unendlich viel Energie für und Lust aufeinander. Aber sobald wir uns miteinander wohlfühlen, hören wir auf, uns zu bemühen – und genau dann zeigen sich die ersten Probleme. Turecki resümiert: „Liebevolle, erfüllende Beziehungen werden von zwei Dingen bestimmt: davon, wen wir lieben, und davon, wie wir uns zeigen. Wir müssen immer versuchen, die Person zu sein, mit der wir selbst gern eine Beziehung führen würden.“

Wahrheit 7: „Du kannst niemanden überreden, sich zu lieben“

So sehr in Filmen und der Literatur auch die Vorstellung romantisiert wird, man könne die Liebe einer anderen Person gewinnen, ist das in der Realität nicht möglich. „Wenn jemand, den du liebst, deine Liebe nicht erwidern kann, musst du ihn oder sie gehen lassen“, schreibt Turecki. Das sei eine unumstößlich harte Wahrheit, Entkommen gebe es keines. Es sei ganz wichtig, nicht krampfhaft zu versuchen, jemanden zu bestimmten Gefühlen oder Taten zu überreden. „Das wird nicht funktionieren.“ Wie schafft man es aber nun, mit dem Kummer, der dadurch entsteht, umzugehen? In erster Linie gehe es darum, sich selbst zu wählen, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst genug zu lieben, um Grenzen und einen gewissen Standard aufrechtzuerhalten. Denn die Liebe eines anderen Menschen sollten wir uns nicht „verdienen“ oder „erarbeiten“ müssen. Damit eine Beziehung funktioniert, müssen Gefühle beidseitig sein, das Timing muss für beide passen.

Wahrheit 8: „Niemand kommt, um dich zu retten“

Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. In der Liebe trifft dies ganz besonders zu. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass unser Partner permanent für unsere Zufriedenheit sorgt: „Ein anderer Mensch – ganz egal, wie gut er zu uns passt – kann uns einfach nicht permanent ein Gefühl von Sicherheit und Glück verleihen“, so Turecki. Nun wünschten sich allerdings die meisten Menschen eine Beziehung, um ihre positiven Gefühle zu verstärken, also um mehr Freude, Aufregung und Verbundenheit zu empfinden. Das kann eine Weile gut gehen: nämlich in der Verliebtheitsphase. Sobald diese allerdings vorüber ist, kommt die eiskalte Dusche: Unsere Probleme sind noch immer da, wir müssen sie bewältigen. Und auch der Partner ist, wie sich herausstellt, nicht perfekt und hat sein eigenes Päckchen zu tragen. „Die Wahrheit ist: Eine Beziehung soll uns glücklicher machen, nicht glücklich. Soll unsere Lebensqualität erhöhen, aber kann uns nicht vor unserem eigenen Leben retten.“ Hand aufs Herz: Dies von einem Partner zu verlangen, wäre ja auch unmenschlich. Und abgesehen davon ist unser Leben sowieso viel besser, wenn wir wissen, wie wir unsere eigenen Heldinnen sein und uns selbst retten können.

Wahrheit 9: „Du musst mit deinen Eltern Frieden schließen“

Unbewusst imitieren wir als Erwachsene oft die Beziehung unserer Eltern. Das liegt daran, dass unsere primären Bezugspersonen unsere Vorstellung von Romantik beeinflussen. Das kann positiv, aber auch negativ sein. „Unser Unbewusstes wählt unsere Partner und sucht häufig Personen, die es uns erlauben, vertraute, aber oft dysfunktionale Dynamiken aus unserer Kindheit zu wiederholen“, reflektiert Jillian Turecki. Das bedeute allerdings keinesfalls, dass jeder, der in der Kindheit ungesunde Beziehungsmuster erlebt hat, dazu verdammt sei, diese zu wiederholen. Wichtig sei, sich dieser Muster bewusst zu werden, sich mit den Problemen der eigenen Kindheit zu konfrontieren – und so letztlich das Ruder herumzureißen. So könnten wir bessere Entscheidungen treffen, besser kommunizieren und am Ende des Tages besser lieben – andere, aber primär einmal uns selbst.