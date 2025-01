Laut Michelle Hunziker: Darum macht uns Selbstbefriedigung schön

Masturbieren gegen Falten! Jetzt spricht TV-Star Michelle Hunziker über ihr wahres Beauty-Geheimnis und was wirklich dahintersteckt.

Eine Zeit lang war es still um Michelle Hunziker, die fröhliche schweizerisch-italienische TV-Moderatorin, Ex-Frau von Schmusebarde Eros Ramazzotti und Mode-Erbe Tomaso Trussardi, sowie dreifache Mutter (Aurora, 28, und Sole, 11, und Celeste, 9) und Großmutter (Cesare, 1). Jetzt ließ die 47-jährige Powerlady endlich wieder etwas von sich hören – und sorgte mit einem Interview im italienischen Corriere della Sera für internationales Aufsehen. Sie masturbiert – und ebendas sei das Geheimnis ihres Strahlens, so das Aufregerzitat, das durch die Gazetten ging. Der Rest des persönlichen Talks über das Älterwerden, ihr biologisches Alter (das sich übrigens laut Test auf nur 25 Jahre beläuft!), die Liebe und vor allem das Thema Selbstliebe, mit der sich Michelle Hunziker in den letzten Jahren immer intensiver beschäftigt, wurde in den meisten Medien ausgespart.

Vor allem unter Frauen immer noch ein Tabu

Masturbation, vor allem von Frauen verbalisiert, zählt sichtlich immer noch zu den großen Tabuthemen. Ein Fakt, der die dreifache Mutter und Großmutter stört. „Es ist ein großes Tabu, niemand spricht darüber, besonders in Bezug auf uns Frauen, die wir oft von Stress, Alltag und Sorgen überwältigt sind, uns verschließen und blockieren. Das ist nicht in Ordnung. Ganz zu schweigen von den Vorurteilen über die Wechseljahre und Sexualität“, so Hunziker im Interview. „Sich selbst zu lieben und sich Gutes zu tun, schließt auch diesen Aspekt mit ein. Wenn die Leute wüssten, wie gut es tut, sich selbst zu verwöhnen, und wie positiv es sich auf den Hormonhaushalt und das gesamte Wohlbefinden auswirkt!“

Hunziker gründete Good Vibes-Marke

Als Europas Gwyneth Paltrow dürfte sich also Michelle etablieren. Die US-Schauspielerin sorgte 2008 mit der Gründung von Goop, einer Wellness- und Lifestyle-Marke, für Furore, weil sie Themen wie Menopause und Masturbation im prüden Amerika enttabuisierte. Von Skincare bis hin zur vielzitierten „Orgasmus“-Kerze bietet Paltrow mit Goop so ziemlich alles an, was Frauen Spaß machen könnte. Ein Credo, dem sich nun auch Europas TV-Star Michelle Hunziker verschrieben hat. Bereits 2018 gründete sie Goovi, eine Nahrungsergänzungs- und Naturkosmetiklinie, die neben hochwertigen Produkten vor allem auch ein Lebensgefühl vermitteln soll. „Goovi steht für Good Vibes – von innen und außen“, erklärt Hunziker. „Goovi ist keine Marke, sondern ein Lifestyle. Denn Wohlbefinden ist ein 360-Grad-Weg, der auch von den Emotionen über die Hormone bis hin zum Körper reicht. Klar, Cremes und Hautpflege sind gut, aber wenn du keinen bestimmten Lebensstil hast, dich selbst nicht liebst, dir keine Zeit für dich nimmst und nicht versuchst, das Leben positiv zu sehen, kommst du nirgendwo hin.“

Liebe - auch zu sich selbst - macht schön

Epigenetik, der Einfluss von Umweltfaktoren auf Zelleigenschaften und damit auch das Altern, beschäftige die Moderatorin schon sehr lange. „Ich habe immer geglaubt, dass Emotionen und die Stimmung – also Freude, Wut, Traurigkeit, Liebe – unsere Zellen, unsere Hormone, unseren Körper, unsere Haut und unsere Haare steuern. Wir bestehen aus Zellen und vibrieren jeden einzelnen Tag davon“, erklärt Michelle im Corriere della Sera-Interview. „Wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der verliebt ist, merkst du es sofort: Diese Person hat eine schöne Haut, leuchtende Augen, sie strahlt. Warum? Sie schüttet Serotonin, Dopamin... die Glückshormone aus. Deshalb ist es wichtig, zu lernen, die eigenen Emotionen zu steuern, an sich selbst zu arbeiten, um so ausgeglichen wie möglich zu sein – und nicht Gefühlen wie Wut zu erliegen, die altern lassen.“

"Ich bin die genussvollste Person des Universums"

Ein gesunder Lebensstil („unverarbeitete Lebensmittel, ohne Zucker, der Gift ist, und Sport“) sei für die 47-Jährige dabei unumgänglich, wobei sie diesen keineswegs an Verzicht knüpft. „Ich bin die genussvollste Person des Universums“, sagt Michelle Hunziker, die auf eine ausgewogene Ernährung mit Vollkornpasta, Ballaststoffen, aber auch Fleisch, Fisch oder Eiern setzt. „Wenn du in der Lage bist, auf dich zu hören und ein Gleichgewicht zu finden, kannst du alles machen. Denn ein Leben ohne guten Wein und gutes Essen, was für ein Leben ist das? Der Stress des Verzichts ist genauso schlimm wie der des Übermaßes.“

Lust und Liebe - auch ohne Mann

Und dann ist da noch die Liebe als Schönheitsgeheimnis – die sie jedoch in Zeiten, in denen sie keinen Partner hat, zu kompensieren weiß: „Denn es gibt nicht nur das Vergnügen am Essen, und wenn man keinen Partner hat, sollte man trotzdem lernen, sich selbst zu verwöhnen“, verrät sie. „Wir müssen aufhören, das als etwas Schmuddeliges zu betrachten – das ist es nicht. Es ist Selbstliebe und genauso wohltuend wie ein heißes Bad, ein Abend mit Freundinnen oder ein exzellentes Abendessen. Ich kann darüber ganz entspannt sprechen, denn ich habe ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt, bin Mutter und auch Großmutter, also sollte man mir zuhören.“