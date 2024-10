"Nicht mehr glücklich": Trennung für Eros Ramazzotti und Dalila

Der italienische Schmusesänger ist wieder zu haben. Seine Ex bestätigt auf Instagram die Trennung.

Rund zwei Jahre waren die beiden ein Paar, jetzt haben sich Eros Ramazzotti (60) und Dalila Gelsomino (35) offensichtlich getrennt. Nachdem schon seit einer Weile Gerüchte über das Beziehungs-Aus im Umlauf waren, hat Gelsomino diese jetzt bestätigt. In einer Instagram-Story schrieb Dalila am 13. Oktober: "Eros und ich waren nicht mehr glücklich."

Mehr lesen:

Delila wird in einem langen Posting sehr emotional. Es seien Wochen und Monate der Schmerzen und des Schweigens gewesen. Man habe versucht an der Beziehung festzuhalten und diese zu retten. Dies sei jedoch nicht möglich gewesen und sie habe gelernt, loszulassen. "Mehrere Mal habe ich mich dazu entschieden, einen Schritt zurückzutreten, wenn meine Würde als Frau nicht ausreichend geschützt war von denen, die mich hätten beschützen sollen", erklärt Dalila.

Dalila: "Eros bleibt eine Person, die wichtig war"

"Eros bleibt eine Person, die wichtig war in meinem Leben und unsere Beziehung ist eine der besten Lektionen, die ich jemals erhalten habe", findet Dalila freundschaftliche Worte für ihren Ex. "Niemand warnt dich, wie es ist, in aller Munde zu sein. Ich kann bestätigen, dass es sich schlecht anfühlt. Das echte Leben besteht aus der Realität, nicht aus Ideen und Stereotypen."