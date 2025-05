Keine weiteren Gespräche zwischen Trump und Putin

Zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump herrscht nun Funkstille.

Putin plane derzeit kein Gespräch mit Trump, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Trump hatte sich in den vergangenen Tagen frustriert über Putin geäußert und ihm vorgeworfen, Gespräche zur Waffenruhe mit Kiew zu verzögern, während sein Militär weiter gegen die Ukraine vorgeht. Der Kreml erklärte daraufhin, Putin stelle nationale Interessen über alles andere.

Zuvor hatte Trump sich zwar mit Blick auf neue Sanktionen gegen Russland zögerlich gezeigt, Putin aber trotzdem ein Ultimatum gesetzt. "Wir werden herausfinden, ob er uns an der Nase herumführt oder nicht - und wenn er es tut, werden wir ein wenig anders reagieren", sagte Trump bei einem Auftritt vor der Presse im Weißen Haus auf Nachfrage am Mittwoch (Ortszeit).

Auf die Frage, was ihn davon abhalte, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sagte der Republikaner: "Nur die Tatsache, dass ich, wenn ich glaube, dass ich kurz vor einem Deal stehe, das nicht vermasseln möchte." Trump sagte weiter, er sei "sehr enttäuscht über das, was in den vergangenen Nächten passiert" sei. Menschen seien getötet worden, während gerade Verhandlungen stattgefunden hätten. "Ich bin sehr enttäuscht darüber. Sehr, sehr enttäuscht", sagte Trump.