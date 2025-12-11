Profitänzerin Ekaterina Leonova musste sich einem medizinischen Eingriff unterziehen.

SIE ist die absolut erfolgreichste Profitänzerin bei "Let's Dance": Ekaterina Leonova (38) hat bereits vier Mal mit ihren Star-Partnern gewonnen.

Disziplin und Charme sollen der Profitänzerin bei den Erfolgen sehr geholfen haben. Vielleicht auch ihr Markenzeichen - das Muttermal auf ihrer Wange. Doch just dieses musste sie nun entfernen lassen.

Ein schmerzlicher Schritt für die junge Frau, wie sie auf Instagram schreibt: "Manchmal verlieren wir Dinge, die wir nie verlieren wollten (...) Heute musste ich mein Muttermal gehen lassen — ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange."

Ekaterina teilt einige Fotos, die sie vorher und nachher zeigen, sowie beim medizinischen Eingriff, der kein kosmetischer war. Denn, so schreibt sie: "Ab jetzt muss ich auf die Ergebnisse der Histologie (Labor) warten (alles gut oder noch eine OP) Die Chancen stehen 50/50 Bitte Daumen drücken."