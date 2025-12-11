Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Lets Dance
© Getty Images

Eingriff

"Let's Dance"-Star Leonova mit Gesundheits-Schock: "Teil von mir verloren"

11.12.25, 10:23
Teilen

Profitänzerin Ekaterina Leonova musste sich einem medizinischen Eingriff unterziehen.

SIE ist die absolut erfolgreichste Profitänzerin bei "Let's Dance": Ekaterina Leonova (38) hat bereits vier Mal mit ihren Star-Partnern gewonnen.

Mehr zum Thema

Lets Dance
© Getty Images

Markenzeichen weg

Disziplin und Charme sollen der Profitänzerin bei den Erfolgen sehr geholfen haben. Vielleicht auch ihr  Markenzeichen  - das Muttermal auf ihrer Wange. Doch just dieses musste sie nun entfernen lassen.

Lets Dance
© Getty Images

"Manchmal verlieren wir..."

Ein schmerzlicher Schritt für die junge Frau, wie sie auf Instagram schreibt: "Manchmal verlieren wir Dinge, die wir nie verlieren wollten (...) Heute musste ich mein Muttermal gehen lassen — ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange."

Daumen drücken

Ekaterina teilt einige Fotos, die sie vorher und nachher zeigen, sowie beim medizinischen Eingriff, der kein kosmetischer war. Denn, so schreibt sie: "Ab jetzt muss ich auf die Ergebnisse der Histologie (Labor) warten (alles gut oder noch eine OP) Die Chancen stehen 50/50 Bitte Daumen drücken."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden