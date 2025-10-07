"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova: Nächster Schritt mit Ilya zum 1. Liebesjubiläum

Die fesche Tänzerin will nach einem Jahr ihre Beziehung vertiefen. Auch ihr Liebster, Ilya Viarmenich, freut sich auf die gemeinsame Zukunft.

Seit Jahren begeistert Ekaterina Leonova das Publikum auf RTL – sei es als Profitänzerin bei „Let’s Dance“ oder als Jurorin bei „Das Supertalent“. Doch diesmal sorgt die 38-Jährige nicht mit einem TV-Auftritt, sondern mit privaten Neuigkeiten für Schlagzeilen: Die gebürtige Russin feiert ihr erstes Liebesjubiläum – und lässt ihre Fans an ihrem Glück teilhaben.

Auf Instagram veröffentlichte Leonova eine ganze Reihe persönlicher Fotos, die Einblicke in ihr vergangenes Jahr mit Partner Ilya Viarmenich (32) geben. Der Tanzprofi, der ebenfalls aus der Szene stammt, und die RTL-Bekanntheit sind seit einem Jahr ein Paar – und wirken auf den Bildern innig und vertraut.





Ein Jahr Liebe mit einer Neuerung

Zu sehen sind gemeinsame Urlaube, Auftritte auf der Bühne, Videocalls und Momente hinter den Kulissen. Zwischen all den Schnappschüssen verbirgt sich aber auch eine besondere Ankündigung: Das Paar möchte den nächsten Schritt wagen. „Und jetzt kommt der neue Schritt: ein neues zu Hause“, schreibt Leonova unter ihren Beitrag. Offenbar befindet sich das Paar noch in der Suche, denn sie ergänzt augenzwinkernd: „erst aber suchen“.

Glückwünsche aus der Tanzwelt und von Fans

Unter dem Post gratulieren zahlreiche Kolleginnen und Fans. Die Profitänzerin Anastasia Mărușter schreibt schlicht: „Glückwunsch.“ Ein Fan kommentiert: „Auf viele weitere glückliche Jahre zusammen. Und viel Erfolg bei der Suche nach einem neuen, gemeinsamen Zuhause.“ Eine weitere Nutzerin schwärmt: „Ihr seid ein sehr schönes Paar. Tolle Bilder.“

Leonova selbst fasst ihr Glück mit den Worten zusammen: „Nur ein Jahr … aber ein Jahr voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente.“ Erst Anfang des Jahres hatten sie und Viarmenich ihre Beziehung öffentlich gemacht – nun scheint sie gefestigter denn je.