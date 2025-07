"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova zeigt sich ungeschminkt beim Kuscheln

"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova gibt ihren Fans intime Einblicke in ihren Liebes-Urlaub mit Partner Ilya - und das ungeschminkt

So privat zeigt sich Ekaterina Leonova (38) selten: Die Let's Dance-Tänzerin nimmt ihre Fans mit in ihren Portugal-Urlaub – und präsentiert dabei die romantische Seite ihres Lebens mit Partner Ilya Viarmenich. In einem liebevoll geschnittenen Video zeigt die vierfache „Let’s Dance“-Siegerin emotionale Szenen – vom Kuscheln im Hotelbett bis zum Kuss am Pool. „Das sind die kleinen Momente, die eine Reise unvergesslich machen“, schreibt sie dazu auf Instagram. Dabei verzichtete Ekaterina in manchen Szenen sogar ungeschminkt und strahlt mit ihrer natürlichen Schönheit.

Leonova, die zuletzt mit Diego Pooth die RTL-Show gewann, wirkt dabei rundum glücklich. „Als ich dieses Reel geschnitten habe, musste ich die ganze Zeit lächeln“, gesteht sie ihren Followern. Die Fans zeigen sich begeistert: „Dein Strahlen ist ansteckend“, lautet ein Kommentar.

Die Beziehung zu Ilya scheint ernst: Im RTL-Interview verriet Ekaterina, dass ein gemeinsamer Umzug bereits Thema sei. Aktuell pendeln die beiden noch zwischen München und Brühl – aber die Entfernung soll bald der Vergangenheit angehören. Ihr Kennenlernen? Romantisch: Bei einer Show im Phantasialand funkte es.