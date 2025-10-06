GZSZ“-Star Eric Stehfest am Boden: Ehe-Aus, Schulden, Schizophrenie!

Der TV-Star schreibt in seinem Buch offen über die Probleme, in die ihn seine Krankheit hineinmanövriert hat. Er verlor alles und kämpft sich jetzt wieder zurück.

Es sind schwierige Wochen für den deutschen Schauspieler und TV-Star Eric Stehfest. Nach rund elf gemeinsamen Jahren haben er und seine Frau Edith ihre Trennung bekannt gegeben – eine Nachricht, die viele Fans überraschte. Einer der Gründe: Stehfest leidet an paranoider Schizophrenie, eine Erkrankung, die die Beziehung stark belastete.

Mehr lesen:

Doch das private Drama ist nicht die einzige Herausforderung, mit der der 36-Jährige derzeit kämpft. Auch finanziell steht er unter Druck. Gegenüber Bild erklärt er offen: „In den nächsten Wochen werde ich eine Privatinsolvenz anmelden. Wegen meiner Schizophrenie bin ich in die Pleite gerutscht.“

Dabei blickt Stehfest eigentlich auf eine erfolgreiche TV-Karriere zurück: Zwischen 2014 und 2019 spielte er bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", war 2016 bei "Let’s Dance" zu sehen und gewann 2019 "Dancing on Ice". Zuletzt nahm er am Dschungelcamp teil und stand mit seiner Frau für "Promis unter Palmen" vor der Kamera.

Wie es dazu kam

Wie konnte es also so weit kommen? Stehfest erzählt: „Ich habe aufgrund meiner Erkrankung einige falsche geschäftliche Entscheidungen getroffen. Habe zum Beispiel 2019 in Gera ein Café eröffnet. Ein riesiger Fehler! Ich musste es zwei Jahre später in der Corona-Pandemie schließen. Da allein habe ich ungefähr 200.000 Euro verbrannt. Und zuletzt konnte ich wegen meiner Depression keine Jobs mehr machen.“

In seinem neuen Buch „9 Jahre Wahn“ (erscheint am 8. Oktober) beschreibt Stehfest schonungslos, wie ihn die Krankheit veränderte – und wie das Misstrauen gegenüber seiner Frau wuchs. Immer wieder habe er Edith verdächtigt, ihn zu betrügen.

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Aaron und Aria. In seinem Buch schreibt Stehfest selbstkritisch: „Ich habe Edith ja größtenteils mit allen Aufgaben allein gelassen. (...) Stattdessen habe ich ziemlich oft herumgebrüllt, habe mich benommen wie eine Wildsau.“

Kontrolle verloren

Das Familienleben sei zunehmend aus dem Ruder gelaufen. Durch seine Erkrankung habe Stehfest die Kontrolle über seine Finanzen verloren – Mahnungen und Zahlungsaufforderungen blieben ungeöffnet, weil ihn Panikattacken lähmten. „Es gab Zeiten, da konnte ich nicht einmal in den Briefkasten schauen“, erzählt er.

Die Konsequenzen waren gravierend: Weil er seine Krankenkassenbeiträge nicht bezahlte, musste Stehfest die Tagesklinik verlassen, in die er sich im Oktober 2024 selbst eingewiesen hatte. Derzeit befindet er sich in ambulanter Therapie. „Ich habe einen Betreuer an meiner Seite, der mir hilft“, so der Schauspieler. Im Buch beschreibt er, wie dieser erstmals zu ihm kam und sich einen Überblick verschaffte. Die Prognose ist ernüchternd: Erst in zwei bis drei Jahren könne Stehfest finanziell und beruflich wieder neu durchstarten.

Blick nach vorne

Trotz allem versucht der frühere Serienstars, nach vorne zu blicken: „Wenn ich überlege, wo ich vor ein paar Monaten stand. Da sah meine Welt noch ganz anders aus. Jetzt bin ich viel stabiler. Auch durch den Alltag mit meinen Kindern. Das hat mir unheimlich geholfen, einfach weiterzumachen.“