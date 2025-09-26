Ehe-Aus bei Eric Stehfest: Trennung von Edith nach elf Jahren

Nach elf gemeinsamen Jahren gehen Eric Stehfest und seine Ehefrau Edith getrennte Wege. Das Paar, das im Showgeschäft für seine Offenheit und Schillernheit bekannt war, trennt sich freundschaftlich – trotz großer persönlicher Herausforderungen.

Nach elf gemeinsamen Jahren haben Eric Stehfest und seine Ehefrau Edith ihre Trennung bekannt gegeben. Das Paar, das im Showgeschäft für seine Offenheit bekannt war, erlebte während seiner Beziehung Höhen und Tiefen – von Babyglück über große Liebe bis hin zu persönlichen Krisen.

Auf Instagram schrieb Stehfest schlicht: „Edith und ich haben uns getrennt.“ Im Gespräch mit Bild erklärte er: „Die Gefühle sind nicht weg, aber sie haben sich verändert. Wir waren schon lange mehr beste Freunde als ein klassisches Paar.“

Psycho-Akte

Die Entscheidung für die Trennung fällt auch vor dem Hintergrund von Stehfests psychischer Erkrankung. Der Schauspieler leidet an paranoider Schizophrenie, die ihn seit seiner Jugend begleitet. Im Oktober 2024 ließ er sich wegen einer akuten Depression in eine Klinik einweisen. Er sagt dazu: „Gerade in meiner Akutphase war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben. Deshalb haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen.“

Die beiden lernten sich 2014 über einen gemeinsamen Freund kennen, heirateten 2015 und bekamen zwei Kinder: Sohn Aaron (2016) und Tochter Aria (2021). Trotz der Trennung betont Stehfest, dass die Freundschaft zwischen ihm und Edith weiterhin bestehen bleibt: „Unsere Freundschaft ist Edith und mir sehr wichtig. Es wird deshalb keinen Rosenkrieg geben.“

Buch über "Wahn"

In Kürze erscheint zudem Stehfests neues Buch „9 Jahre Wahn“, in dem er unter anderem detailliert die Gründe für die Trennung beschreibt und Einblicke in seine persönlichen Erfahrungen gibt.

Das Paar hat bewegte Jugendjahre hinter sich: Frühe Drogenabhängigkeit, schwierige familiäre Verhältnisse und öffentliche Traumata, darunter die Vergewaltigung Ediths im Jahr 2012, deren Täter 2020 verurteilt wurde. Mittlerweile sind beide clean und setzen auf eine freundschaftliche Basis für die gemeinsame Zukunft ihrer Kinder.