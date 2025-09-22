Nach Trennung von Laura: Pietro Lombardi zieht bei Oliver Pocher ein

Laut Medienberichten sollen die beiden langjährigen Freunde jetzt eine Single-Promi-WG gegründet haben. Lombardi hat sich erst kürzlich von seiner Verlobten Laura Maria Rypa getrennt.

Erst fand er Unterschlupf bei seiner Familie, jetzt soll Pietro Lombardi bei Oliver Pocher wohnen. Nach dem Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa hatte der Sänger kein Zuhause mehr, musste daher immer wieder seine Sachen packen.

Mehr lesen:

Wie Bild berichtet ist er mit Sack und Pack in Olis Haus in Köln eingezogen: „Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen. Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang.“

Familiennest als Single-Bude

Erst Mitte August gaben Pietro Lombardi und seine Verlobte die Trennung bekannt. Auch Laura soll zurzeit mit den Kindern bei ihren Eltern wohnen. Sie warte noch, bis sie das neue Haus, das eigentlich als Familiennest gedacht war endgültig beziehen kann.





Doch aktuell lebt noch eine andere bei Pocher: Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden. Sie soll jetzt Platz für Pietro machen.

Skurriler Wechsel

Doch, wo soll Sandy dann wohnen? Skurrilerweise geht es für sie laut Bild nur ein paar Häuser weiter, in das Mietshaus, das Pietro und Laura als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung ihres Eigenheims bezogen hatten. Hier wohnte Pocher auch schon mit seiner anderen Ex-Frau Amira Aly.