Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Pietro Lombardi und Oliver Pocher

Promi-WG

Nach Trennung von Laura: Pietro Lombardi zieht bei Oliver Pocher ein

22.09.25, 16:33
Teilen

Laut Medienberichten sollen die beiden langjährigen Freunde jetzt eine Single-Promi-WG gegründet haben. Lombardi hat sich erst kürzlich von seiner Verlobten Laura Maria Rypa getrennt. 

Erst fand er Unterschlupf bei seiner Familie, jetzt soll Pietro Lombardi bei Oliver Pocher wohnen. Nach dem Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa hatte der Sänger kein Zuhause mehr, musste daher immer wieder seine Sachen packen.

Mehr lesen: 

Wie Bild berichtet ist er mit Sack und Pack in Olis Haus in Köln eingezogen: „Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen. Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang.“  

Familiennest als Single-Bude

Erst Mitte August gaben Pietro Lombardi und seine Verlobte die Trennung bekannt. Auch Laura soll zurzeit mit den Kindern bei ihren Eltern wohnen. Sie warte noch, bis sie das neue Haus, das eigentlich als Familiennest gedacht war endgültig beziehen kann. 

 


 

Doch aktuell lebt noch eine andere bei Pocher: Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden. Sie soll jetzt Platz für Pietro machen.

Skurriler Wechsel

Doch, wo soll Sandy dann wohnen? Skurrilerweise geht es für sie laut Bild nur ein paar Häuser weiter, in das Mietshaus, das Pietro und Laura als Zwischenlösung bis zur Fertigstellung ihres Eigenheims bezogen hatten. Hier wohnte Pocher auch schon mit seiner anderen Ex-Frau Amira Aly.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden